A balatoni turizmust is visszavetné a Tisza-adó

Somogy egyik vonzereje a Balaton, erre épül vármegyénk idegenforgalma, azonban az ebből élők rosszul járnának a Tisza-adóval. Ráadásul nincsenek is kevesen, mert a nyári szezon sokaknak ad munkát, akik nem a tó mellett élnek. A Tisza Párt és Magyar Péter választási ígéretei között szerepel az egykulcsos személyi jövedelemadó megszüntetése és egy többkulcsos rendszer bevezetése. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) kiszámolta, mit jelentene mindez a turizmusban dolgozók béreire nézve, írta meg a VG.hu.

A Tisza-adó érvágás lenne a turizmusból élőknek

Forrás: Németh Levente

A Tisza-adó a turizmusra is negatívan hatna

A vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás átlagbéreinél is tíz- és százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni. Egy turisztikai menedzser vagy utazási irodai szakember esetében a többkulcsos adó akár évi három–négyszázezer forintos elvonást is jelenthet. Ez nehezen magyarázható egy olyan családnak, amelynek költségvetése amúgy is szezonális jövedelemingadozásoknak van kitéve – mondta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke a Turizmus.com-nak.

A számítások szerint egy utazásszervező bruttó havi átlagbére 742 340 forint, a Tisza-adóval 273 566 lenne az éves elvonás, ami havi 22 797 forinttal több az eddiginél. Ha egy séfet veszünk, neki havi bruttó 737 865 forint az átlagkeresete, ebből évi 269 807 forinttal többet adózna, mert havi 22 484 forinttal több lenne az adója. De még egy muzeológus és múzeumi gyűjteménygondnok is megérezné a változást, neki átlag bruttó 544 113 forint az éves jövedelme, ebből évi 107 055 forinttal több menne adóra, ami havi 8 921 forinttal többet tesz ki.

Összefoglalva a turizmusban élők átlagbére június végén az ágazatban bruttó 454 300 ezer forint volt, és ez már beleesik a Tisza-adó második adókulcsába, vagyis a 22 százalékos sávba a jelenlegi 15 százalék helyett.

A Tisza-adó a somogyi számok tükrében

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Somogy vármegyében a turizmusban dolgozók közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkeresete 454 390 forint havonta, ami 386 155 forintos nettó bért jelent. Az éves bruttó bérük tehát Somogyban 5 451 600 forint. A jelenlegi egykulcsos adó alapján ezt évi 817 740 forint adó terheli. A turizmusban dolgozók Tiszás-adója viszont évi 849 352 forint lenne. Ez 31612 forinttal lenne több éves szinten, vagyis havi 2634 forinttal több adó terhelné jövedelmüket, ha a Tisza terve megvalósulna.