A bírók és a katonák fizetését is sújtaná a Tisza-adó

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos adórendszert. Az elképzelés alapján 416 ezer forintig 15 százalékos, 1,25 millióig 22 százalékos, efelett pedig 33 százalékos szja lenne érvényben a Tisza adóval. Ez a dolgozók kétharmadának keresetét csökkentené. A bírok fizetése a kormány bérrendezése után 2027-re elérné a 2,25 millió forintot. A mostani szja mellett ez 1,5 milliós nettót jelentene, a Tisza adója viszont csak 1,26 milliót hagyna meg. Ez évente közel 3 milliós mínuszt eredményez.

A bírók nettó jövedelme évente közel 3 millióval, a katonáké félmillióval csökkenne a Tisza adó miatt.

A katonák is veszítenének: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák illetménye évi 476 ezer forinttal lenne alacsonyabb. A miniszter hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a katonák és családjaik megvédése mellett.

Sokan ellenzik Tisza adót

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte: a progresszív szja lassítaná a béremelkedést, és a munkaerőpiac gyengüléséhez vezetne. Bár a Tisza Párt vitatja a dokumentum valódiságát, a szakértők veszélyesnek ítélik a tervet.