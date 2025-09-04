szeptember 4., csütörtök

Helyi közélet

3 órája

Mindenkinek rosszabb lenne, a feldolgozóiparban dolgozók megélhetését is nehezítené a Tisza-adó

Címkék#vállalat#Tisza#Somogy vármegyében#jövedelem#pénz#átlagkereset

Az egyik legeredményesebb somogyi gazdasági ágazat dolgozóit is hátrányosan érintené a tervezett ellenzéki adófajta. A somogyi feldolgozóipart megrengetné a Tisza-adó.

Somogyban hagyományosan erős a feldolgozóipar, több cég is ott van a legeredményesebb vállalatok között vármegyénkben. A feldolgozóiparból élők is határozottan rosszabbul járnának a Tisza-adóval, havi több mint 12 ezer forintjuk bánná, ha a többkulcsos adót vezetnék be, ahogy Magyar Péter szeretné. 

A feldogozóipart is hátrányosan érintené a Tisza-adó Fotó: Lang Róbert
A feldogozóipart is hátrányosan érintené a Tisza-adó
Fotó: Lang Róbert

A Tisza-adó hatása a feldolgozóipart is visszavetné

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.

 

A somogyi dolgozók erre számíthatnak

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Somogy vármegyében a feldolgozóiparban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkeresete 594 522 forint havonta, ami 409 452 forintos nettó bért jelent. Az éves bruttó bérük tehát Somogyban 7 134 264 forint. A jelenlegi egykulcsos adó alapján ezt évi 1 070 140 forint adó terheli. A pedagógusok és iskolai dolgozók tiszás adója viszont évi 1 219 538 forint lenne. Ez 149 398 forinttal lenne több éves szinten, vagyis havi 12 450 forinttal több adó terhelné jövedelmüket, ha a Tisza terve megvalósulna.


De nem csak a feldolgozóiparban dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. S erről az utca emberének véleményét is megkérdeztük. 
 

 

