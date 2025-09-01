A somogyi iparban dolgozók zsebét is ürítené a Tisza-adó

A Tisza-adó a somogyi ipari dolgozókat is érintené. Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.

A Tisza-adó az ipari dolgozókat is sújtaná Fotó: Kisalföld, Molcsányi Máté

A somogyi ipari dolgozók erre számíthatnak a Tisza-adó esetén

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Somogy vármegyében az ipari dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkeresete 592 264 forint volt havonta, ami 407 892 forintos nettó bért jelent. Az éves bruttó átlagbérük eszerint Somogyban 7 104 168 forint. A jelenlegi egykulcsos adó alapján ezt évi 1 066 075 forint adó terheli. A somogyi iparban dolgozók tiszás adója viszont évi 1 213 577 forint lenne. Ez 147 502 forinttal lenne több éves szinten, vagyis havi 12 292 forinttal több adó terhelné jövedelmüket, ha a Tisza terve megvalósulna.

De nem csak az iparban dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. S erről az utca emberének véleményét is megkérdeztük.

