Helyi közélet

Így tesz be Somogynak a Tisza-adó: még a kamionsofőröknek is csökkenne a bére

Újabb ágazat, ahol súlyos terhet jelentene Magyar Péterék adótervezete. A raktározás és szállítás területén is betenne a somogyiaknak a Tisza-adó.

A szállítás és raktározás Somogy egyik legjövedelmezőbb gazdasági ágazata, sok száz embernek ad munkát a vármegyében. Kiderült, hogy ők is rosszul járnának a Tisza-adóval. 

A szállítás és raktározás területén is plusz teher lenne a Tisza-adó

A Tisza-adó hatása mindenütt jelentkezne

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.

A somogyi raktárosok és kamionsofőrök erre számíthatnak

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Somogy vármegyében a szállításban és raktározásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkeresete 648 272 forint havonta, ami 442 754 forintos nettó bért jelent. Az éves bruttó bérük tehát Somogyban 7 779 264 forint. A jelenlegi egykulcsos adó alapján ezt évi 1 166 889 forint adó terheli. A szállítmányozásban dolgozók tiszás adója viszont évi 1 361 438 forint lenne. Ez 194 549 forinttal lenne több éves szinten, vagyis havi 16 212 forinttal több adó terhelné jövedelmüket, ha a Tisza terve megvalósulna.

Az átlag sem járna jól 

De nem csak a szállítási és raktározási dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. S erről az utca emberének véleményét is megkérdeztük. 

 

