Nem járnak jól! A somogyi kereskedelmi dolgozóknak is számolniuk kell a Tisza-adóval

A Tisza-adóval a kereskedelem is rosszul járna, nemcsak a dolgozók zsebét ürítené, de hosszú távon a csökkenő fogyasztáshoz vezetne Magyar Péterék új adója. Ez Somogyban sincs másként.

A kereskedelemben is rombolna a Tisza-adó

Fotó: Kallus György

A Tisza-adó viszi a pénzt

Egy kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításaira hajaz. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.

A somogyi kereskedők erre számíthatnak

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Somogy vármegyében a kereskedelemben és gépjárműjavításban, közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkeresete 458 967 forint havonta, ami 317 940 forintos nettó bért jelent. Az éves bruttó bérük tehát Somogyban 5 507 604 forint. A jelenlegi egykulcsos adó alapján ezt évi 826 141 forint adó terheli. A pedagógusok és iskolai dolgozók tiszás adója viszont évi 861 673 forint lenne. Ez 35 532 forinttal lenne több éves szinten, vagyis havi 2 961 forinttal több adó terhelné jövedelmüket, ha a Tisza terve megvalósulna.

De nem csak az oktatásban dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. S erről az utca emberének véleményét is megkérdeztük.