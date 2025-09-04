1 órája
A családokat sújtaná legjobban a Tisza-adó a szakértő szerint
Az egykulcsos adórendszer lecserélése sok veszélyt tartogat. A kaposvári szakértő is rámutat a tervezett Tisza-adó hátulütőire.
Fotó: Unger Tamás
Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be, ez lenne a köznyelvben Tisza-adóként emlegetett intézkedés. A többkulcsos adórendszer azonban a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.
Átlagbér esetén is nagy az adókülönbség a Tisza-adó miatt
A munkavállalókat határozottan hátrányosan érintené a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. Kiszámoltuk a különbséget szinte valamennyi helyi gazdasági ágazatra.
A szakértő is a hátrányokat emelte ki
Vannak adózási alapelvek, melyeknek össztársadalmi elsőbbsége van, és az egyik ilyen, hogy a közteherviselés arányos legyen, felelte kérdésünkre Cseke László, kaposvári könyvvizsgáló, adó-, járulék és könyvszakértő.
– A progresszív jövedelemadózás nem arányos, a mert a magasabb jövedelmi kategóriákat túlzottan adóztatja – fejtette ki a szakértő. – Az arányos jövedelem adóztatás az egykulcsos jövedelemadó, mert ezzel aki többet keres, az magasabb közterhet vállal, míg azonban a progresszív adózásban aránytalanul magasabb adóterhet visel.
A másik alapelv a fogyasztói szabadság kérdésköre, tért ki erre is. A jövedelemtulajdonosok fogyasztási lehetőségeit korlátozza a többkulcsos adórendszer, mert ha túlzottan adóztatják az adóalany, akkor nem tud szabadon fogyasztani. Az egykulcsos adó jobb ebből a szempontból.
– Ha az adórendszerrel nem veszem el azt, amit fogyasztásra szánnak, akkor ezzel mindenki jól jár, a gazdaság is – említette meg. – Fogyasztás esetén nemcsak a klasszikus vásárlásra gondolhatunk, hanem beruházásokra vagy akár lakásfelújításra is. Ha korlátozzák az adózók szabadságát azzal, hogy túlzott jövedelmeket vonnak el, akkor racionális gazdasági döntésekről nem beszélhetünk innentől kezdve...
Visszautalt arra is, hogy amikor 1988-ban bevezették a személyi jövedelemadót, akkor nagyon magas adósávok voltak egy alacsony jövedelmű országban, és emiatt óriási mértékben visszaesett a fogyasztás a szocializmus végén.