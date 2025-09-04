A családokat sújtaná legjobban a Tisza-adó a szakértő szerint

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be, ez lenne a köznyelvben Tisza-adóként emlegetett intézkedés. A többkulcsos adórendszer azonban a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.

A Tisza-adó az oktatási dolgozókat is sújtaná

Átlagbér esetén is nagy az adókülönbség a Tisza-adó miatt

A munkavállalókat határozottan hátrányosan érintené a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. Kiszámoltuk a különbséget szinte valamennyi helyi gazdasági ágazatra.

A szakértő is a hátrányokat emelte ki

Vannak adózási alapelvek, melyeknek össztársadalmi elsőbbsége van, és az egyik ilyen, hogy a közteherviselés arányos legyen, felelte kérdésünkre Cseke László, kaposvári könyvvizsgáló, adó-, járulék és könyvszakértő.

– A progresszív jövedelemadózás nem arányos, a mert a magasabb jövedelmi kategóriákat túlzottan adóztatja – fejtette ki a szakértő. – Az arányos jövedelem adóztatás az egykulcsos jövedelemadó, mert ezzel aki többet keres, az magasabb közterhet vállal, míg azonban a progresszív adózásban aránytalanul magasabb adóterhet visel.

A másik alapelv a fogyasztói szabadság kérdésköre, tért ki erre is. A jövedelemtulajdonosok fogyasztási lehetőségeit korlátozza a többkulcsos adórendszer, mert ha túlzottan adóztatják az adóalany, akkor nem tud szabadon fogyasztani. Az egykulcsos adó jobb ebből a szempontból.

– Ha az adórendszerrel nem veszem el azt, amit fogyasztásra szánnak, akkor ezzel mindenki jól jár, a gazdaság is – említette meg. – Fogyasztás esetén nemcsak a klasszikus vásárlásra gondolhatunk, hanem beruházásokra vagy akár lakásfelújításra is. Ha korlátozzák az adózók szabadságát azzal, hogy túlzott jövedelmeket vonnak el, akkor racionális gazdasági döntésekről nem beszélhetünk innentől kezdve...