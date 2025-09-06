szeptember 6., szombat

Sarc

3 órája

A Tisza-adó ellen emelte fel a szavát Witzmann Mihály is

Címkék#Tisza-adó#Witzmann Mihály#család

A turizmusból élőket megsarcolná a Tisza-adó, így a balatoniakat hátrányosan érintené. A Tisza-adó ellen emelte fel a szavát Witzmann Mihály, Siófoki országgyűlési képviselő is.

A turizmusból élőket megsarcolná a Tisza-adó, így a balatoniakat kifejezetten hátrányosan érintené, mutatott rá a legújabb számítás. A somogyi gazdaságot a Balaton-parti idegenforgalom erősíti, ám az ebből élők nem járnának jól az ellenzéki párt adótervezetével. A turizmust ugyanis visszavetné a Tisza-adó.

Witzmann Mihály, siófoki országgyűlési képviselő is a Tisza-adó ellen van Fotó: NEMETH LEVENTE FOTO; Nemeth_Levente
Witzmann Mihály, siófoki országgyűlési képviselő is a Tisza-adó ellen van
Fotó: Németh Levente

A Tisza-adó nem kell a Balatonnak

Összefoglalva a turizmusban élők átlagbére június végén az ágazatban bruttó 454 300 ezer forint volt, és ez már beleesik a Tisza-adó második adókulcsába, vagyis a 22 százalékos sávba a jelenlegi 15 százalék helyett. Így évi több mint 30 ezer forintot buknának.  
Nem csoda, hogy Witzmann Mihály, Siófok országgyűlési képviselője is felemelte a szavát az ellenzéki párt adópolitikája ellen. A Facebook-oldalán azt a szöveget posztolta, hogy 

 A Tisza Brüsszel elvárásait követve növelné a jövedelemadót és eltörölné a családi kedvezményeket. A Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek, ugyanis Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját. 

 

 

