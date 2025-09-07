Somogyi családokat is súlyosan érintenének a tervezett megszorítások

A közleményben hangsúlyozzák: a Tisza-adó nemcsak a tehetőseket, hanem az átlag alatti keresőket is sújtaná. Ezért minden somogyi család számára is súlyos következményekkel járna.

Tarr Zoltán szavai – „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk” – szerintük leleplezik a titkolózást. A mozgalom szerint a párt szándékosan hallgatna a választások előtt, majd brutális megszorításokat vezetne be.

A kampány részeként bemutatott online kalkulátor minden család számára láthatóvá teszi, mennyit venne el a Tisza-adó. A számításokból kiderül: a terhek jelentősek lennének, és szinte mindenkit érintenének.

A mozgalom célja, hogy senki se maradjon tájékozatlan a Tisza valós szándékaival kapcsolatban.