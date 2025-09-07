42 perce
Somogyi családokat is súlyosan érintenének a tervezett megszorítások
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányban hívja fel a figyelmet a Tisza Párt adóterveire. A 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetését tartalmazó dokumentumok minden háztartás pénztárcáját megterhelnék.
A közleményben hangsúlyozzák: a Tisza-adó nemcsak a tehetőseket, hanem az átlag alatti keresőket is sújtaná. Ezért minden somogyi család számára is súlyos következményekkel járna.
Tarr Zoltán szavai – „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk” – szerintük leleplezik a titkolózást. A mozgalom szerint a párt szándékosan hallgatna a választások előtt, majd brutális megszorításokat vezetne be.
A kampány részeként bemutatott online kalkulátor minden család számára láthatóvá teszi, mennyit venne el a Tisza-adó. A számításokból kiderül: a terhek jelentősek lennének, és szinte mindenkit érintenének.
A mozgalom célja, hogy senki se maradjon tájékozatlan a Tisza valós szándékaival kapcsolatban.