Az átlagkeresőket is sújtaná

42 perce

Somogyi családokat is súlyosan érintenének a tervezett megszorítások

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányban hívja fel a figyelmet a Tisza Párt adóterveire. A 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetését tartalmazó dokumentumok minden háztartás pénztárcáját megterhelnék.

A közleményben hangsúlyozzák: a Tisza-adó nemcsak a tehetőseket, hanem az átlag alatti keresőket is sújtaná. Ezért minden somogyi család számára is súlyos következményekkel járna.

Tarr Zoltán szavai – „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk” – szerintük leleplezik a titkolózást. A mozgalom szerint a párt szándékosan hallgatna a választások előtt, majd brutális megszorításokat vezetne be.

A kampány részeként bemutatott online kalkulátor minden család számára láthatóvá teszi, mennyit venne el a Tisza-adó. A számításokból kiderül: a terhek jelentősek lennének, és szinte mindenkit érintenének.

A mozgalom célja, hogy senki se maradjon tájékozatlan a Tisza valós szándékaival kapcsolatban.

