Mi lesz ebből?

17 órája

Elemző: tíz nap alatt eldőlhet a Tisza Párt sorsa

Címkék#Nézőpont Intézet#Digitális Polgári Kör#Magyar Péter#Mráz Ágoston Sámuel

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt számára a következő tíz nap sorsdöntő lehet. A jelöltbemutatás kulcsfontosságú próbatétel minden politikai erő számára.

Fotó: Bodnár Boglárka

A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: a Tisza Pártnak tíz nap alatt kell teljesítenie a 318 jelölt bemutatását. Ez mindig komoly vizsga, amely eldönti, mennyire képes a párt szervezetten működni.
Az elmúlt napokban a kormány diktálta a közéleti napirendet. A Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és a 3 százalékos Otthon Start program uralta a híreket. A politika iránt különösen érdeklődők a Fidesz frakcióülésével és a Digitális Polgári Kör rendezvényével találkozhattak.


Mráz emlékeztetett: október 1-jétől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles körű népszerűségre számíthat. A Tisza Pártnak azonban kihívást jelenthet, hogy Magyar Péter nyári állásfoglalása az orosz energia ellenében összhangban áll Ursula von der Leyen terveivel. Ez szerinte rontja hazánk tárgyalási pozícióját és erősíti a kormánypárti kritikákat.

 

