Te is beszélsz alvás közben? Vigyázz, úgy kotyogod ki a titkaidat, hogy nem is tudsz róla

Azt már tudjuk, hogy éhes disznó makkal álmodik, meg hogy az álmok hátterében mindig valami olyan dolog áll, ami foglalkoztat bennünket. Vajon azt tudjuk-e, hogy miért is beszélünk miközben álmodunk? Vajon irányíthatjuk-e ezt vagy tudunk-e tenni ellene? Kikerülhet akaratlanul is egy titok elménkből?

Te is beszélsz álmodban? Vigyázz, titok kerülhet párod elé, ha túl sokat fecsegsz

Fotó: KieferPix

Van, aki nyöszörög, mások kuncognak, de olyan ember is akad, aki konkrétan egy egész monológot vág le alvás közben. Veszélyes lehet a dolog, hiszen lehet olyan dolgokat is kikotyog az ember, amit szeretne örökre elrejtve tartani. Persze az egy másik kérdéskör, mit is akarna elrejteni egy ember az elől, akivel osztozik az ágyán.

Fecsegsz álmodban? Csak óvatosan, így csúszhat ki egy titok

A legfrissebb tanulmányok szerint három emberből kettő beszél alvás közben élete során valamikor. Az Origo beszámolója szerint ez az arány gyerekeknél még nagyobb, a kisgyermekek fele mutatja ezt a viselkedést életének korai szakaszában. Ez egyszerűen az életkoruk következménye: az agyuk kevésbé érett, így kevésbé képes olyan gördülékenyen váltani az ébrenlét és az alvás között, mint egy felnőtté.

– A véleményem az, hogy az alvás közbeni beszéd a feldolgozatlan dolgok kivetülése. Amikor alszunk, akkor van ideje az elménknek a minket érintő impulzusokat újra lejátszania. Ezeknek a kivetülése az, hogy beszélünk miközben álmodunk. Ezzel azért érdemes foglalkozni, mert fel nem dolgozott dolgokról van szó. Legyen szó az jó vagy rossz. Én azt gondolom, ha ezek megoldásra kerülnek, a beszéd is elmaradhat – mondta el Kovács Katalin, érintés terápiával foglalkozó homokszentgyörgyi masszőr.

– Mivel ez egy tudat alatti állapot, így kontroll nélkül zajlik, tehát irányítani sem lehet. Tehát hiába koncentrálunk vagy próbálunk meg bármit tenni elleni, nem igazán lehet, csak a problémák megoldásával – tette hozzá a szakember.

A titok néha az: vajon mit kuncorog vagy éppen nyöszörög álmában valaki?

Fotó: Nemeth Andras Peter

Genetikai oka is lehet az alvás közbeni motyogásnak

Az 1990-es években készült finnországi ikervizsgálat a paraszomniák – vagyis az alvás közbeni rendellenes viselkedések – gyakoriságát és egymáshoz való kapcsolatát elemezte egy nagyszabású ikernépesség-mintán. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az olyan jelenségek, mint az alvajárás, az álmában beszélés (somniloquia), a fogcsikorgatás (bruxizmus) és a rémálmok milyen mértékben fordulnak elő együtt, és mennyiben magyarázhatók genetikai tényezőkkel.