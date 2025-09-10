2 órája
Te is beszélsz alvás közben? Vigyázz, úgy kotyogod ki a titkaidat, hogy nem is tudsz róla
Az ördög a részletekben rejlik. Tartja a mondás, és milyen igaz is lehet, főleg ha arra gondolunk, hogy az álmainkban rejlő titok akár általunk ki felszínre törhet. Mutatjuk hogyan.
Lehet, hogy egy titok nem hagy nyugodni éjjel, s ezért beszélsz álmodban?
Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/par-agy-haloszoba-alvas-7556638/
Azt már tudjuk, hogy éhes disznó makkal álmodik, meg hogy az álmok hátterében mindig valami olyan dolog áll, ami foglalkoztat bennünket. Vajon azt tudjuk-e, hogy miért is beszélünk miközben álmodunk? Vajon irányíthatjuk-e ezt vagy tudunk-e tenni ellene? Kikerülhet akaratlanul is egy titok elménkből?
Van, aki nyöszörög, mások kuncognak, de olyan ember is akad, aki konkrétan egy egész monológot vág le alvás közben. Veszélyes lehet a dolog, hiszen lehet olyan dolgokat is kikotyog az ember, amit szeretne örökre elrejtve tartani. Persze az egy másik kérdéskör, mit is akarna elrejteni egy ember az elől, akivel osztozik az ágyán.
Fecsegsz álmodban? Csak óvatosan, így csúszhat ki egy titok
A legfrissebb tanulmányok szerint három emberből kettő beszél alvás közben élete során valamikor. Az Origo beszámolója szerint ez az arány gyerekeknél még nagyobb, a kisgyermekek fele mutatja ezt a viselkedést életének korai szakaszában. Ez egyszerűen az életkoruk következménye: az agyuk kevésbé érett, így kevésbé képes olyan gördülékenyen váltani az ébrenlét és az alvás között, mint egy felnőtté.
– A véleményem az, hogy az alvás közbeni beszéd a feldolgozatlan dolgok kivetülése. Amikor alszunk, akkor van ideje az elménknek a minket érintő impulzusokat újra lejátszania. Ezeknek a kivetülése az, hogy beszélünk miközben álmodunk. Ezzel azért érdemes foglalkozni, mert fel nem dolgozott dolgokról van szó. Legyen szó az jó vagy rossz. Én azt gondolom, ha ezek megoldásra kerülnek, a beszéd is elmaradhat – mondta el Kovács Katalin, érintés terápiával foglalkozó homokszentgyörgyi masszőr.
– Mivel ez egy tudat alatti állapot, így kontroll nélkül zajlik, tehát irányítani sem lehet. Tehát hiába koncentrálunk vagy próbálunk meg bármit tenni elleni, nem igazán lehet, csak a problémák megoldásával – tette hozzá a szakember.
Genetikai oka is lehet az alvás közbeni motyogásnak
Az 1990-es években készült finnországi ikervizsgálat a paraszomniák – vagyis az alvás közbeni rendellenes viselkedések – gyakoriságát és egymáshoz való kapcsolatát elemezte egy nagyszabású ikernépesség-mintán. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az olyan jelenségek, mint az alvajárás, az álmában beszélés (somniloquia), a fogcsikorgatás (bruxizmus) és a rémálmok milyen mértékben fordulnak elő együtt, és mennyiben magyarázhatók genetikai tényezőkkel.
A genetikai hatásokat vizsgálva a kutatók kimutatták, hogy az alvajárás és az álmában beszélés együttes előfordulásában körülbelül 50 százalékos közös genetikai tényező játszik szerepet. A fogcsikorgatás és az álmában beszélés kapcsolatában ez az arány mintegy 30 százalék, míg a rémálmokkal való együtt járás esetében körülbelül 26 százalék. Ezek az adatok erősen alátámasztják, hogy az alvás közbeni beszéd nem pusztán környezeti tényezők eredménye, hanem jelentős öröklött hajlam is hozzájárul a kialakulásához.
Mit tehetünk ellene?
Igazából semmit, de nem is nagyon kell. Ha megoldjuk a lelki gondjainkat – mondja az érintés terápiával foglalkozó masszőr – a probléma megoldódhat. Ha azonban fokozódik, minden napos lesz, vagy átcsap sikoltozásba, ágyba vizelésbe vagy erőszakossá válunk (rugdosás, verekedés) érdemes egy alvásspecialistához fordulni.