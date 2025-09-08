Tízmilliót nyertek Igalban járdafelújításra

Igal önkormányzata 9,9 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu Programban járdaépítésre. A beruházás a templomtól az óvoda–iskola leágazásáig tart, a település egyik legforgalmasabb szakaszán. Az elmúlt időszakban már megújult a Szent István utca elején két buszmegálló, valamint a településre vezető út is. A városvezetés tájékoztatása szerint hamarosan a Szent István utca déli szakasza, valamint a Szabadság tér és környéke is felújításra kerülhet.