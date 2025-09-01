Ingyen tolltartót kaptak ajándékba az elsősök Kaposváron

A diákoknak elengedhetetlen munkaeszköz az iskolában a tolltartó. A kaposvári elsősök az elsőt ingyen kapják, ajándékba. A színes és minden szükséges íróeszközzel megrakott tolltartókat Szita Károly polgármester személyesen adta át a kicsiknek.

Tolltartókat vitt az elsősöknek a polgármester.

Tolltartót kaptak ajándékba

– Ez már régi hagyomány nálunk, Kaposváron, hogy új tolltartót kapnak az elsősök. Hál Istennek nagyon sokan vagytok, akik most kezdtétek meg a tanévet a város iskoláinak első osztályában, mondta Szita Károly.

Volt, akinek első, de olyan is akinek második tolltartója a most kapott. Fotó: Lang Róbert

Összesen 626 kisdiáknak először csengettek be az iskolában, ők mindannyian kaptak egy tolltartót, amiben ceruzák, órarend, radír, hegyező, vonalzók, színesek és filcek is találhatóak.

Lányoknak cicás, fiúknak űrhajós tolltartót jutott.

A gyerekek nagy örömmel bontották ki az új tolltartókat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol rendhagyó módon indult a tanév első napja.

Nagy örömmel fogadták az ajándékot. Fotó: Lang Róbert

Ezt követően a gyerekek életük első tanévnyitó ünnepségén is részt vettek, hiszen itt, ahogy a város és a vármegye több településének intézményében szeptember elsején tartották az ünnepélyes tanévnyitót.