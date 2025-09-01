46 perce
Ingyen tolltartót kaptak ajándékba az elsősök Kaposváron
Minden kaposvári elsős ajándékkal kezdte a tanévet. Vadonatúj tolltartókat vehettek át Szita Károly polgármestertől a kicsik a tanév első napján, akik között voltak sokan, akiknek ez volt életük első tolltartója.
A diákoknak elengedhetetlen munkaeszköz az iskolában a tolltartó. A kaposvári elsősök az elsőt ingyen kapják, ajándékba. A színes és minden szükséges íróeszközzel megrakott tolltartókat Szita Károly polgármester személyesen adta át a kicsiknek.
Tolltartót kaptak ajándékba
– Ez már régi hagyomány nálunk, Kaposváron, hogy új tolltartót kapnak az elsősök. Hál Istennek nagyon sokan vagytok, akik most kezdtétek meg a tanévet a város iskoláinak első osztályában, mondta Szita Károly.
Összesen 626 kisdiáknak először csengettek be az iskolában, ők mindannyian kaptak egy tolltartót, amiben ceruzák, órarend, radír, hegyező, vonalzók, színesek és filcek is találhatóak.
A gyerekek nagy örömmel bontották ki az új tolltartókat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol rendhagyó módon indult a tanév első napja.
Ezt követően a gyerekek életük első tanévnyitó ünnepségén is részt vettek, hiszen itt, ahogy a város és a vármegye több településének intézményében szeptember elsején tartották az ünnepélyes tanévnyitót.