30 perce
Nem hiszed el, hogy állították meg a menekülő autóst a rendőrök - videó
Nincs menekvés a rendőrök elől - így összegezhető a videó, amely látványos autósüldözéssel zárult. Tolvajtempó: a menekülő sofőr bár próbálkozott, de a filmbe illő közúti bevetés pillanatok alatt véget ért.
Egy lopott autót üldöztek a rendőrök augusztus 28-án az Egyesült államokbeli Michigan államban Livonia közelében, az I-96-os autópályán – a tolvajtempó ezúttal is befuccsolt.
Mivel az autós nem akart megállni a rendőri figyelmeztetés ellenére, ezért egy Grapperrel fogták be, derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) közösségi oldalán bejegyzésből. Ez a szerkezet egy elfogó háló, melyet egy rendőrautóból „kilőnek” a hátsó tengelyre, majd így kényszerítik megállásra az elfogott járművet.
Tolvajtempó: a rendőrök lopott autót üldöztek, a menekülő sofőrnek nem volt esélye
– Persze ehhez megfelelő méretű autóra is szükség van – közölték. – A rövid videón látszik, hogy az autótolvajok nem nagyon akarták elfogadni a tényt, hogy innen már nincs menekvés.
Sikeres elfogás Somogyban - autós üldözés Kaposváron!
Filmbe illő autós üldözés tanúi lehettek a Füredi utca és a Nádor utca lakói korábban Kaposváron. Egy BMW típusú gépjárművet üldözött a rendőrautó utcákon keresztül, mielőtt megfogták a szökni vágyót.
Orbán Zoltántól a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtóosztályának ügyeletesétől megtudtuk, a BMW-t vezető sofőrről már régóta tudja a rendőrség, hogy nem vezethet gépjárművet. Mikor a járőrök kiszúrták az autóban, megpróbálták megállítani. Ahogy már korábban sem, így ebben az esetben sem állt meg a fény- és hangjelzésre a sofőr, hanem gázt adott. Az üldözés a Kisfaludy és a Puskin utca sarkán ért véget. Rövid kergetőzés után az illegálisan vezetőt elfogták és előállították a rendőrkapitányságra.
Ittas sofőr is kitört az ellenőrző-áteresztő pontról
- Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke – aki korábban 21 évig rendőrként szolgált Siófokon – kérdésünkre kedden azt mondta: nincs értelme a menekülésnek, ami könnyen súlyos balesettel végződhet, a rendőrök úgyis elfogják a menekülőt.
- – Somogyban korábban is megtörtént, hogy a rendőrségi ellenőrző-áteresztő pontokról ki akart törni egy-egy járművezető – hangsúlyozta az elnök. – Előfordult, hogy ittas volt a sofőr, vagy lopott autót vezetett, de az elkövetőt elfogták.
- Poór Gyula kiemelte: a rendőrök számára megfelelő eszközök és technikai felszerelések állnak rendelkezésre Somogyban is.