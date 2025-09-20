2 órája
Satufékkel megúszhatod a büntetést? Eddig lát el tutira a traffi
Ha valaki nem tartja be a szabályokat, komoly bírságot fizethet. Biztos bukta a sofőrnek, ha nem tudja, hogy milyen távolságról csíp meg a traffipax.
Sokan tartanak attól, hogy a traffipaxok már messziről kiszúrják a gyorshajtókat. Hogy pontosan milyen távolságból, az változó, de az biztos, hogy a valóságban a fix készülékek mindössze néhány tíz méteren belül mérnek pontosan. Aki viszont átlépi a sebességhatárt, az így is komoly bírságra számíthat, szedte össze a drive.hu.
A traffipax hatótávja örök vitatéma
A gyorshajtás rengeteg autósnál előfordult már, ezért a sebességmérők hatótávja örök téma. A fix radarok optimálisan 3–20 méteres távolságban mérnek pontosan, a kamerákat pedig általában 6,5 méteres magasságban szerelik fel – derül ki a Vezess.hu és a Délmagyar.hu vizsgálatából. A mérés szöge is korlátozott, 10–25 fok között ad megbízható eredményt.
- Sokan gondolják úgy, hogy a készülékek ködben vagy éjszaka nem működnek, de ez tévhit: a látási viszonyok csak minimálisan befolyásolják a traffipaxok működését. Fontos tudni, hogy a fix radarok mellett mobil, lézeres sebességmérők is vannak, ezek akár több száz méterről is képesek bemérni a járműveket.
- Egyre több helyen találkozhatunk az utak mentén felállított úgynevezett traffiboxokkal is. Ezek működése eltér a klasszikus sebességmérő kamerákétól: nem mindegyik dobozban van valóban kamera, és akadnak olyanok is, amelyek csak bizonyos időszakokban végeznek mérést.
- A KRESZ előírja, hogy a sebességmérésre figyelmeztető táblákat 40–70 méterre helyezzék el a készülékektől, vagyis a fix traffipaxok jellemzően a tábla után mérnek. A szabályok betartásának segítésére a modern autókban használhatunk sebességtartó rendszereket és navigációs appokat, amelyek jelzik a korlátozásokat és a mérési pontokat is.
A Délmagyar újságírói megmérték a szegedi fix kamerákat, amiket egészen pontosan 6,5 méter magasra szereltek. Ha a radar és az autó között a legnagyobb, 20 méteres táv marad, akkor a traffi az oszloptól legfeljebb 19 méterre mérhet el. Eszerint veszély csak a táblák határán belül van. Persze mindezt nem szabad készpénznek venni, hiszen a rendőrség nem adott még semmilyen hivatalos információt arra vonatkozóan, hogy valójában milyen távolságból is képes mérni a gyorshajtást a fix traffipax, de támpontnak azért nem rossz.
A szakértő is állást foglalt
A közlekedés etikai kérdés, vagy betartja egy autós vagy nem a szabályokat, tehát be kell hozni a külső rendszert, hogy ellenőrizze az etikai tartásunkat, mondta a közlekedési szakértő.
– Ha a vezető észreveszi a tarffipaxot, akkor csökkenti a sebességet, tehát ha megfelelő helyre, távolságra van rakva, csak akkor hatásos – felelte érdeklődésünkre Koncz István, kaposvári közlekedési szakértő.
Szerinte az lenne a jó megoldás, ha senki sem látná a traffit, és nem lehetne biztos benne, hogy mikor fényképezik le. Van olyan jó reflexe a sofőröknek, ha időben meglátják, akkor lelassítanak, arról nem is szólva, hogy villogtatnak a szembejövők is. A becslése szerint, ha nincs előtte más jármű, akkor a traffipax 40-50 méterre ellát, de takarásban nem érzékel, állította. Hozzátette: a balesetek zöme sebességtúllépésből származik, és Magyarországon évi átlag 250 ezer baleset történik, sérüléssel járó pedig 30-40 ezer országosan.
Félmilliós büntetés Ötvöskónyiban
Szeptember elején a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei Ötvöskónyi belterületén állítottak meg egy járművezetőt, aki a megengedett 50 km/óra helyett 126 km/órával száguldott. A járőrök azonnal megállították a 27 éves kutasi sofőrt, aki maximális büntetésként 8 előéleti pontot, és 468 ezer forint közigazgatási bírságot kapott. A férfi a pénzbüntetést a helyszínen befizette