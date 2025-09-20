Satufékkel megúszhatod a büntetést? Eddig lát el tutira a traffi

Sokan tartanak attól, hogy a traffipaxok már messziről kiszúrják a gyorshajtókat. Hogy pontosan milyen távolságból, az változó, de az biztos, hogy a valóságban a fix készülékek mindössze néhány tíz méteren belül mérnek pontosan. Aki viszont átlépi a sebességhatárt, az így is komoly bírságra számíthat, szedte össze a drive.hu.

A traffipax hatótávját vizsgálták Fotó: Lehoczky Péter



A traffipax hatótávja örök vitatéma

A gyorshajtás rengeteg autósnál előfordult már, ezért a sebességmérők hatótávja örök téma. A fix radarok optimálisan 3–20 méteres távolságban mérnek pontosan, a kamerákat pedig általában 6,5 méteres magasságban szerelik fel – derül ki a Vezess.hu és a Délmagyar.hu vizsgálatából. A mérés szöge is korlátozott, 10–25 fok között ad megbízható eredményt.

Sokan gondolják úgy, hogy a készülékek ködben vagy éjszaka nem működnek, de ez tévhit: a látási viszonyok csak minimálisan befolyásolják a traffipaxok működését. Fontos tudni, hogy a fix radarok mellett mobil, lézeres sebességmérők is vannak, ezek akár több száz méterről is képesek bemérni a járműveket.

Egyre több helyen találkozhatunk az utak mentén felállított úgynevezett traffiboxokkal is. Ezek működése eltér a klasszikus sebességmérő kamerákétól: nem mindegyik dobozban van valóban kamera, és akadnak olyanok is, amelyek csak bizonyos időszakokban végeznek mérést.

A KRESZ előírja, hogy a sebességmérésre figyelmeztető táblákat 40–70 méterre helyezzék el a készülékektől, vagyis a fix traffipaxok jellemzően a tábla után mérnek. A szabályok betartásának segítésére a modern autókban használhatunk sebességtartó rendszereket és navigációs appokat, amelyek jelzik a korlátozásokat és a mérési pontokat is.

A Délmagyar újságírói megmérték a szegedi fix kamerákat, amiket egészen pontosan 6,5 méter magasra szereltek. Ha a radar és az autó között a legnagyobb, 20 méteres táv marad, akkor a traffi az oszloptól legfeljebb 19 méterre mérhet el. Eszerint veszély csak a táblák határán belül van. Persze mindezt nem szabad készpénznek venni, hiszen a rendőrség nem adott még semmilyen hivatalos információt arra vonatkozóan, hogy valójában milyen távolságból is képes mérni a gyorshajtást a fix traffipax, de támpontnak azért nem rossz.