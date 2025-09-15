Eddig látnak el a modern sebességmérők Somogyban is

Biztosan sokan tapasztalják az utakon hogy az autóval közlekedők nem szeretnek lassan közlekedni, sőt inkább a kelleténél is gyorsabban közlekednek. Ennek a trendnek a szabályozására igyekeznek sok telepített traffipaxot elhelyezni, de lehet hogy ezek is csak ideig-óráig szolgálnak megoldásul. A forgalomban szereplők sem éppen kedvesen viszonyulnak a tanulni vágyókhoz.

A traffipaxokkal a gyorshajtás rövid időn belül lelepleződik. - Forrás: MW

A legtöbb közlekedésben részvevő rutinos sofőrök, mikor meglátnak egy tanuló jelzésű autót az utakon, már felszökik a pulzusuk, és néha ilyenkor átgondolatlan lépéseket, és viselkedéseket tesznek. Érdemes ilyenkor abba belegondolnunk, hogy a tanuló az életében éppen az első vezetéssel eltöltött óráit tölti, az oktató segítségével és irányításával a forgalomba.

-Türelmetlenek az emberek. Meg kell érteni, hogy a táblák szerint kell teljesen közlekednie egy tanuló vezetőnek, tehát ha 30-as táblánk van, akkor bizony nekünk 30 km/h-val kell közlekednünk. Sajnos türelmetlenül, és veszélyesen előznek meg bennünket, sokszor olyan szituációkat teremtve ami nem csak ránk nézve, hanem a körülöttünk lévő közlekedőkre is veszélyt jelent. A városban kihelyezett traffipaxokhoz közeledve lelassítanak, arra az 50-100 méterre, a jól megtanult módon majd ezt elkerülve ugyanúgy gyorsan közlekednek. Sajnos van olyan hogy a stop tábla vonalánál megállva káromkodnak nekünk, a felmenőket szidva, hogy miért álltunk ott meg, miközben a szabályok ezt írják elő. - mondta Mátés Zsuzsa kaposvári autóvezető oktató

Mindenkinek ismerős a "rutinból vezetés" fogalma, de sokan szeretik ezt félre értelmezni. Nem a számunkra kedves szabályok be tartásáról és elengedéséről szól, hanem arról hogy vannak a közlekedésben olyan feladatok amelyeket már jól megszokott, és megszerzett nagy rutinnal hajtunk végre. A forgalomban új résztvevők nem rendelkeznek ezzel a rutinnal és tudással, így legyünk toleránsabbak, és előzékenyebbek az új résztvevőkkel. Legyünk körültekintőek, és figyelmesek mert egy-egy meggondolatlan helyzettel nem csak magunkat hanem másokat is veszélyeztethetünk a közlekedés alkalmával.