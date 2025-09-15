szeptember 15., hétfő

Távolság

2 órája

Eddig látnak el a modern sebességmérők Somogyban is

Az utakon sokan inkább gyorsítanak, mintsem betartják a szabályokat. A traffipaxok célja éppen az, hogy fékezzék a száguldást és biztonságosabbá tegyék a közlekedést. Most kiderül, hogy meddig is látnak a traffipaxok!

Eddig látnak el a modern sebességmérők Somogyban is

A VÉDA figyel és rögzít. Gyorsan jöhet a bünti, ha nem tartod be a szabályokat

Fotó: Flajsz Péter

Biztosan sokan tapasztalják az utakon hogy az autóval közlekedők nem szeretnek lassan közlekedni, sőt inkább a kelleténél is gyorsabban közlekednek. Ennek a trendnek a szabályozására igyekeznek sok telepített traffipaxot elhelyezni, de lehet hogy ezek is csak ideig-óráig szolgálnak megoldásul. A forgalomban szereplők sem éppen kedvesen viszonyulnak a tanulni vágyókhoz.

traffipaxok sebességet ellenőriznek
A traffipaxokkal a gyorshajtás rövid időn belül lelepleződik. - Forrás: MW

A legtöbb közlekedésben részvevő rutinos sofőrök, mikor meglátnak egy tanuló jelzésű autót az utakon, már felszökik a pulzusuk, és néha ilyenkor átgondolatlan lépéseket, és viselkedéseket tesznek. Érdemes ilyenkor abba belegondolnunk, hogy a tanuló az életében éppen az első vezetéssel eltöltött óráit tölti, az oktató segítségével és irányításával a forgalomba.

-Türelmetlenek az emberek. Meg kell érteni, hogy a táblák szerint kell teljesen közlekednie egy tanuló vezetőnek, tehát ha 30-as táblánk van, akkor bizony nekünk 30 km/h-val kell közlekednünk. Sajnos türelmetlenül, és veszélyesen előznek meg bennünket, sokszor olyan szituációkat teremtve ami nem csak ránk nézve, hanem a körülöttünk lévő közlekedőkre is veszélyt jelent. A városban kihelyezett traffipaxokhoz közeledve lelassítanak, arra az 50-100 méterre, a jól megtanult módon majd ezt elkerülve ugyanúgy gyorsan közlekednek. Sajnos van olyan hogy a stop tábla vonalánál megállva káromkodnak nekünk, a felmenőket szidva, hogy miért álltunk ott meg, miközben a szabályok ezt írják elő. - mondta Mátés Zsuzsa kaposvári autóvezető oktató

Mindenkinek ismerős a "rutinból vezetés" fogalma, de sokan szeretik ezt félre értelmezni. Nem a számunkra kedves szabályok be tartásáról és elengedéséről szól, hanem arról hogy vannak a közlekedésben olyan feladatok amelyeket már jól megszokott, és megszerzett nagy rutinnal hajtunk végre. A forgalomban új résztvevők nem rendelkeznek ezzel a rutinnal és tudással, így legyünk toleránsabbak, és előzékenyebbek az új résztvevőkkel. Legyünk körültekintőek, és figyelmesek mert egy-egy meggondolatlan helyzettel nem csak magunkat hanem másokat is veszélyeztethetünk a közlekedés alkalmával.

A gyorshajtás, és annak ellenőrzése és szabályozására használják a traffipaxokat. A vezetők örök kérdése, hogy meddig láthatnak vajon ezek az eszközök.

Meddig látnak a traffipaxok?

Sok autós aggódik amiatt, hogy a közutakon elhelyezett fix traffipaxok akár több száz méterről is képesek bemérni a sebességet, ám a valóság ennél jóval megnyugtatóbb. A szakértők szerint ezek a radaros berendezések leginkább 3–20 méteres távolságban működnek pontosan, mivel a mérés hatékonyságát a radarjel szöge – jellemzően 10–25 fok – és a kamera elhelyezkedése határozza meg. A fix kamerákat általában 6,5 méter magasságban szerelik fel, és körülbelül 19 méteres távolságig mérnek megbízhatóan. Bár sokan azt hiszik, hogy ködben vagy éjszaka kevésbé hatékonyak, a valóságban a látási viszonyok csak minimális mértékben befolyásolják a teljesítményüket. Fontos tudni azt is, hogy a fix radarok mellett mobil, lézeres eszközöket is használnak, amelyek akár több száz méterről is képesek a sebességet mérni.

Így tegyünk, ha traffipaxot látunk

Nem véletlen, hogy a sebességmérésre figyelmeztető KRESZ-táblákat 40–70 méterre helyezik el a fix traffipaxoktól. Mivel ezek a készülékek legfeljebb 20 méteres távolságból mérnek pontosan, a gyorshajtás rögzítése rendszerint közvetlenül a tábla után történik. A rendszert kijátszani felesleges próbálkozás, sokkal inkább érdemes a megengedett sebességhatárok betartására törekedni – hívja fel a figyelmet a boon.hu.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a bírságok elkerülésének legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja a szabályos közlekedés. Ezt segíthetik a modern járművek sebességtartó automatái, illetve a navigációs alkalmazások, amelyek jelzik a sebességhatárokat és a mérési pontokat.

A legfontosabb tanács tehát egyértelmű: vezessünk előrelátóan, figyeljünk a közlekedési táblákra, és ne a traffipax kijátszásán, hanem a biztonságos közlekedésen legyen a hangsúly.

 

 

