1 órája
Dark pattern – ezekkel a trükkökkel manipulálják a felhasználókat a digitális világban
Szégyenérzet kialakítása, zavaró megfogalmazás és a kosár feltöltése. Ezekkel a sötét trükkökkel manipulálnak a világhálón, úgy, hogy észre sem veszed.
Sötét trükkökkel manipulálnak a világhálón
Forrás: Shutterstock
”Dark pattern”, vagyis sötét trükkök. Ezekkel a manipulációkkal van tele a világháló, s ha nem vagy elég elővigyázatos, akkor te is könnyen az áldozatává válhatsz. Egy elutasíthatatlan ajánlat, egy félrevezető gomb, vagy egy rejtett előfizetés könnyen megtévesztheti az embert, melynek következtében olyat tesz, ami különben eszébe sem jutott volna. Szakember figyelmeztet az online tér új veszélyeire.
Miért veszélyes a ”dark pattern”? Bár elsőre teljesen ártalmatlannak tűnhetnek, azonban ha valaki véletlenül feliratkozik egy hírlevére vagy kifizet a plusz szolgáltatást, akkor a sötét türkökkel sokkal mélyebbre nyúlnak. Honnan ered? Hogy ismerheted fel és mit tegyél ellenük? Szakember segít a kérdések tisztázásában.
Sötét trükkökkel manipulálnak a világhálón
A ”dark pattern” fogalma Harry Brignull brit UX-szakember nevéhez fűződik, aki 2010-ben alkotta meg a kifejezést. Brignull azért vezette be ezt a terminust, mert a digitális környezetben egyre gyakoribbá váltak azok a felhasználói felület-megoldások, amelyek nem átlátható módon, hanem manipulatívan terelték a felhasználókat bizonyos döntések felé.
– A „dark pattern” olyan felhasználói felület-tervezési megoldás, amely szándékosan megtévesztő vagy manipulatív módon irányítja a felhasználót, hogy olyan döntést hozzon, ami valójában nem az ő érdekét szolgálja, hanem inkább a szolgáltató vagy a vállalat hasznát növeli. Ezek a minták gyakran kihasználják a figyelmetlenséget, a kognitív torzításokat vagy az emberi szokásokat, például amikor egy leiratkozási gomb el van rejtve, vagy a rendszer automatikusan előre bejelöl egy drágább opciót – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.
Leggyakoribb trükkök:
- Elrejtett leiratkozás: a hírlevélről vagy előfizetésről való lemondás gombja szándékosan bonyolultan elrejtve jelenik meg, gyakran több menüpont mögött.
- Előre bejelölt opciók: drágább csomag vagy extra szolgáltatás automatikusan ki van pipálva, így a felhasználó könnyen fizet olyanért, amit nem akart.
- Csepegtetett költségek: a végösszeg csak a vásárlás utolsó lépésében derül ki, amikor újabb díjak (szállítás, kezelési költség) adódnak hozzá.
- Kényszerített folytatás: ingyenes próbaidőszak lejárta után automatikusan fizetős előfizetés indul, sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül.
- Kosárfeltöltés: a rendszer plusz terméket vagy szolgáltatást ad a kosárhoz a felhasználó engedélye nélkül.
- Zavaró megfogalmazás: érzelmi manipulációval próbálják rávenni a felhasználót, pl. gombfelirat: „Nem, inkább buta maradok”.
- Időnyomás: mesterséges sürgetést keltenek hamis visszaszámlálóval vagy „már csak 2 darab van készleten” típusú üzenettel.
- Rejtett információk: fontos adatokat (például adatkezelési feltételeket, díjakat) apró betűs, nehezen elérhető helyre tesznek.
- Megtévesztő vizuális hierarchia: a „folytatás” gomb szándékosan sokkal feltűnőbb, mint a „mégse” lehetőség.
Hogyan védekezzünk ellenük?
Az Európai Unió a GDPR keretében követeli meg az egyértelmű és szabadon adott felhasználói hozzájárulást, az új Digital Services Act és Data Act pedig kifejezetten nevesíti a sötét trükkök "dark patterns" tilalmát. A törvényi szabályozások mellett mi magunk is tehetünk pár dolgot azért, hogy elkerüljük a dark patternt.
- Legyünk tudatosak!
- Mindig olvassuk át az apró betűs részt!
- Ellenőrizzük a kosarunkat véglegesítés előtt!
- Tiltsuk le az automatikus kitöltést!
- Használjunk biztonsági eszközöket, mint például a jelszókezelőt vagy a reklámblokkolót!