Dark pattern – ezekkel a trükkökkel manipulálják a felhasználókat a digitális világban

”Dark pattern”, vagyis sötét trükkök. Ezekkel a manipulációkkal van tele a világháló, s ha nem vagy elég elővigyázatos, akkor te is könnyen az áldozatává válhatsz. Egy elutasíthatatlan ajánlat, egy félrevezető gomb, vagy egy rejtett előfizetés könnyen megtévesztheti az embert, melynek következtében olyat tesz, ami különben eszébe sem jutott volna. Szakember figyelmeztet az online tér új veszélyeire.

Forrás: piacesprofit.hu

Miért veszélyes a ”dark pattern”? Bár elsőre teljesen ártalmatlannak tűnhetnek, azonban ha valaki véletlenül feliratkozik egy hírlevére vagy kifizet a plusz szolgáltatást, akkor a sötét türkökkel sokkal mélyebbre nyúlnak. Honnan ered? Hogy ismerheted fel és mit tegyél ellenük? Szakember segít a kérdések tisztázásában.

A ”dark pattern” fogalma Harry Brignull brit UX-szakember nevéhez fűződik, aki 2010-ben alkotta meg a kifejezést. Brignull azért vezette be ezt a terminust, mert a digitális környezetben egyre gyakoribbá váltak azok a felhasználói felület-megoldások, amelyek nem átlátható módon, hanem manipulatívan terelték a felhasználókat bizonyos döntések felé.

– A „dark pattern” olyan felhasználói felület-tervezési megoldás, amely szándékosan megtévesztő vagy manipulatív módon irányítja a felhasználót, hogy olyan döntést hozzon, ami valójában nem az ő érdekét szolgálja, hanem inkább a szolgáltató vagy a vállalat hasznát növeli. Ezek a minták gyakran kihasználják a figyelmetlenséget, a kognitív torzításokat vagy az emberi szokásokat, például amikor egy leiratkozási gomb el van rejtve, vagy a rendszer automatikusan előre bejelöl egy drágább opciót – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.

A hírlevélről való leiratkozás gomb elrejtése is egy sötét trükk

Fotó: Nemeth Andras Peter

Leggyakoribb trükkök: