Ha ezen az egyszerű teszten elbuksz, jobb ha orvoshoz mész

De honnan tudhatjuk, hogy a szén-dioxid szint megfelelő-e? Erre szolgál a kontrollszünet nevű egyszerű teszt, amely során egy nyugodt kilégzés után befogjuk az orrunkat, és számoljuk a másodperceket addig, amíg először jelentkezik a levegővétel iránti kényszer, diszkomfort vagy feszülés érzése. Ez az időtartam tükrözi a szén-dioxid szintet a szervezetben, különösen a tüdő léghólyagocskáiban. A kontrollszünetet mindig teljesen nyugodt, feszültségmentes állapotban kell elvégezni. Az átlagos érték általában 15–20 másodperc között van. Ha az érték 10 másodperc alatti, az súlyos anyagcserezavarra és oxigénhiányra utalhat, ami hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Akinek alacsony ez az érték, annak érdemes életmódváltásba kezdenie, rendszeres testmozgással, helyes táplálkozással és elegendő, minőségi alvással javítható a légzés hatékonysága és a sejtek oxigénellátása – tette hozzá a szakember.

Mit tehetünk tüdőnk érdekében?

Mozgás a hétköznapokban is

Mozgás nélkül a légzéshez szükséges bordaközi izmok nem fejlődnek, és a mozgásszegény életmód miatti túlsúly gátolja a rekeszizom működését. A rendszeres testmozgás azonban hatékony módja a teljesítmény növelésére. A WHO heti legalább 150 perc közepes vagy 75 perc intenzív mozgást, plusz heti két izomerősítő edzést javasol. Az aktív mozgás javítja az oxigénfelvételt és erősíti a légzőizmokat.

Légzőgyakorlatok

A tüdőkapacitás javításának egyik hatékony módja a légzőtorna. Az erőltetett légzéstechnikák erősítik a légzőizmokat és javítják a mellkas mozgékonyságát. Ezek a gyakorlatok nemcsak egészségeseknek és sportolóknak ajánlottak, hanem légzőszervi betegségek, például asztma kezelésében is fontos szerepet játszanak.

Helyes testtartás

A görnyedt testtartás összenyomja a belső szerveket és beszűkíti a rekeszizom mozgását, így csökken a légzés hatékonysága. Az egyenes testtartás, a vállak kihúzása és az izmok ellazítása segíti a maximális tüdőkapacitás elérését.