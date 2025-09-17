Túl könnyű prédának gondolt a csuka egy vörösszárnyú keszeget - fotó, videó!

Túl könnyű prédának gondolt a csuka egy vörösszárnyú keszeget, és egy kicsit elflegmázta az akciót, írta a Pecaverzum.hu.

A keszeg az utolsó pillanatban irányt váltott

Ennek az lett az eredménye, hogy már tátotta a száját, a finom falat azonban palira vette, és csak áhított vágy maradt. A keszeg az utolsó pillanatban irányt váltott, és lelépett.

Gál László, a Kaposvári Húskombinát Horgászegyesület elnöke szerint manapság sok videót lehet látni és egyesekben ez is felkeltheti a horgászat iránti érdeklődést. Szerdán azt mondta: fontos az utánpótlás biztosítása. Egyesületüknek összesen 147 felnőtt továbbá 38 gyermek és ifjúsági tagja van, s 2025-ben hat fiatal csatlakozott hozzájuk.

– A horgászat hobbi, szenvedély, a halfogás sikerélményt jelent, s már az is izgalmas, amíg eljutunk addig a pillanatig – jegyezte meg.