Ezeken a szakaszokon támadnak a legdurvábban a lódarazsak
Az ősz beköszöntével egyre többen indulnak a természetbe, hogy kihasználják a kellemes időjárást. A túrázás ilyenkor különösen népszerű, hiszen a színes erdők és a friss levegő felejthetetlen élményt kínálnak. Bár a nyári rovarinvázió már enyhül, kisebb veszélyek továbbra is leselkedhetnek ránk az erdők mélyén, ezért nem árt felkészülten nekivágni az őszi kirándulásoknak.
Fotó: Suthin _Saenontad
A nyári túra szezon végével beköszönt az őszi időszak. A túrában mint szabadidős tevékenységben az a legjobb, hogy szinte időjárástól függetlenül élvezhetjük. Noha a legjobb ha egy eső mentes, nem is túl hideg és nem is nagyon meleg napot választunk hozzá, egy kellemes napsütéses napon. Ezeknek legjobban az őszi évszak teremti meg a feltételeit számunkra, így ilyenkor nő a túrázás iránti kedvünk is.
A nyár végéhez közeledve, csökkennek a rovarok aktivitása de előfordulhatnak kellemetlen meglepetések az erdőkben és a túra útvonalakon. Az elmúlt időszakban a Kéktúra útvonalán lódarázs veszélyre hívták fel a túrázók figyelmét. Kiderítettük, hogy a Zselici erdők mennyire biztonságosak.
– Most volt a Zselici négy fa túra, igaz csapadékos volt az időjárás, így a rovarok sem aktívak ilyenkor, de nem hallottunk hogy lenne bármilyen veszély, és nem is tapasztaltunk veszélyre utaló jeleket. - mondta Jaczó Győző a Meteor Természetbarát Turista Egyesület elnöke.
Tehát a Zselici erdőben jelenleg a túrázók visszajelzése, tapasztalata alapján aktív veszély nincs, így bátran élhetünk ennek a szabadidős tevékenységünknek a Zselici erdőkben. Azonban ha valaki a kéktúra Vas vármegyében található Farkaserdőben lévő útvonalát szándékozik teljesíteni, akkor legyen figyelmes az ottani veszélyekre.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. közleményt adott ki amelyben azt írják:
Felbolydult lódarazsak jelentenek veszélyt a túrázókra a Farkas-erdőben. A mentesítésig, kérjük, kerüljék el a helyszínt! A Kéktúra útvonalán, a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központunkhoz vezető erdészeti magánút mellett az egyik holtfában lakó rovarok valószínűleg a fészküket védik az arra közlekedőktől. - írta a vállalat a közösségi médiában megjelent bejegyzésében
Legyünk figyelmesek, és mindig igyekezzünk éberek lenni, hogy elkerüljük az egyes felmerülő veszélyeket.
De mi a teendő, ha történik velünk valami túrázáskor?
Egy nagyon egészségünket támogató szabadidős tevékenység a túrázás is, d nem veszélytelen. A matematikai valószínűségét most nem boncolgatva, de ha belegondolunk abba, hogy annak az esélye hogy történhet velünk valami szinte egyenlő azzal, mint amikor otthonunk kényelmében töltjük el az időnket. Ebből ki indulva turzása közben is történhetnek velünk negatív események, balesetek. De mi ilyenkor a teendőnk?
Ha bármi történik velünk, és a helyszíni ellátás, elsősegély nyújtás nem elegendő akkor azonnal tárcsázzuk a 112 segély hívót. - mondta Jaczó Győző
Ha túrázásunk közben egy rovar megcsípett bennünket, akkor a következő néhány információ hasznos lehet számunkra:
- Első lépés – nyugalom megőrzése - Ha megcsíp egy rovar, próbáljunk megnyugodni, ne vakarjuk, ne kaparjuk a területet, mert ez tovább irritálhatja a bőrt.
- Fullánk eltávolítása - Méhcsípés esetén gyakran a fullánk a bőrben marad. Ezt óvatosan távolítsuk el.
- Hűtés és gyulladáscsökkentés - A csípés helyét érdemes hideg vízzel leöblíteni, majd borogatni vagy jégzselét használni, ha esetleg van nálunk. Ez csökkenti a duzzanatot és a fájdalmat.
- Kullancs esetén - Ha túrázás közben kullancsot találunk magunkban, speciális kullancskiszedő csipesszel vagy kanállal azonnal távolítsuk el. Fontos, hogy a fej is kijöjjön, ne maradjon a bőrben. Ezt követően fertőtlenítsük a sebet, és figyeljük a következő hetekben a csípés környékét. Ha piros, kokárdaszerű folt jelenik meg, mindenképp forduljunk orvoshoz.
- Figyeljünk az allergiás reakciókra - Ha a csípést követően erős duzzanat, légzési nehézség, szédülés, kiütések jelennek meg, azonnal orvosi segítségre van szükség. Az úgynevezett anafilaxiás reakció életveszélyes lehet, ilyenkor azonnal tárcsázzuk a 112 segélyhívó számot.
Kéktúra szakasza a Zselicben
A Kéktúra Magyarország egyik leghosszabb és legismertebb túraútvonala, amely több mint 2500 kilométeren vezeti végig a természetkedvelőket az ország legszebb vidékein. Ennek része a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, amely többek közt a Zselic lankás erdein, a Mecsek vadregényes tájain és a Dráva-mente különleges természeti értékein keresztül halad. A szakasz különlegessége, hogy változatos élővilágot, csendes falvakat és kulturális látnivalókat kapcsol össze, így nemcsak sport, hanem igazi felfedezőút is a természetben.