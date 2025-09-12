Ezeken a szakaszokon támadnak a legdurvábban a lódarazsak

A nyári túra szezon végével beköszönt az őszi időszak. A túrában mint szabadidős tevékenységben az a legjobb, hogy szinte időjárástól függetlenül élvezhetjük. Noha a legjobb ha egy eső mentes, nem is túl hideg és nem is nagyon meleg napot választunk hozzá, egy kellemes napsütéses napon. Ezeknek legjobban az őszi évszak teremti meg a feltételeit számunkra, így ilyenkor nő a túrázás iránti kedvünk is.

Egyik kedvenc őszi szabadidős tevékenység a túrázás. - Fotó: Vegh Laszlo

A nyár végéhez közeledve, csökkennek a rovarok aktivitása de előfordulhatnak kellemetlen meglepetések az erdőkben és a túra útvonalakon. Az elmúlt időszakban a Kéktúra útvonalán lódarázs veszélyre hívták fel a túrázók figyelmét. Kiderítettük, hogy a Zselici erdők mennyire biztonságosak.

– Most volt a Zselici négy fa túra, igaz csapadékos volt az időjárás, így a rovarok sem aktívak ilyenkor, de nem hallottunk hogy lenne bármilyen veszély, és nem is tapasztaltunk veszélyre utaló jeleket. - mondta Jaczó Győző a Meteor Természetbarát Turista Egyesület elnöke.

Tehát a Zselici erdőben jelenleg a túrázók visszajelzése, tapasztalata alapján aktív veszély nincs, így bátran élhetünk ennek a szabadidős tevékenységünknek a Zselici erdőkben. Azonban ha valaki a kéktúra Vas vármegyében található Farkaserdőben lévő útvonalát szándékozik teljesíteni, akkor legyen figyelmes az ottani veszélyekre.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. közleményt adott ki amelyben azt írják:

Felbolydult lódarazsak jelentenek veszélyt a túrázókra a Farkas-erdőben. A mentesítésig, kérjük, kerüljék el a helyszínt! A Kéktúra útvonalán, a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központunkhoz vezető erdészeti magánút mellett az egyik holtfában lakó rovarok valószínűleg a fészküket védik az arra közlekedőktől. - írta a vállalat a közösségi médiában megjelent bejegyzésében

Legyünk figyelmesek, és mindig igyekezzünk éberek lenni, hogy elkerüljük az egyes felmerülő veszélyeket.

De mi a teendő, ha történik velünk valami túrázáskor?

Egy nagyon egészségünket támogató szabadidős tevékenység a túrázás is, d nem veszélytelen. A matematikai valószínűségét most nem boncolgatva, de ha belegondolunk abba, hogy annak az esélye hogy történhet velünk valami szinte egyenlő azzal, mint amikor otthonunk kényelmében töltjük el az időnket. Ebből ki indulva turzása közben is történhetnek velünk negatív események, balesetek. De mi ilyenkor a teendőnk?