Tűz ütött ki ebben a családi házban, a lakóknak költöznie kellett

– Kiégett a villanyóra csütörtök este egy mikei családi háznál, a József Attila téren – közölte pénteken a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).

A tűz átterjedt a villanyóra feletti gerendára is, ezért a kadarkúti önkormányzati tűzoltók megbontották az épület tűzzel érintett részét, majd eloltották a még izzó részeket.

– A ház három lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött – tájékoztatott az SVKI.