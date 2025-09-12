Tűzeset
3 órája
Tűz ütött ki ebben a családi házban, a lakóknak költöznie kellett
– Kiégett a villanyóra csütörtök este egy mikei családi háznál, a József Attila téren – közölte pénteken a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).
A tűz átterjedt a villanyóra feletti gerendára is, ezért a kadarkúti önkormányzati tűzoltók megbontották az épület tűzzel érintett részét, majd eloltották a még izzó részeket.
– A ház három lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött – tájékoztatott az SVKI.
