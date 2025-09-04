Van, amikor nem jó, ha nedves... – az olcsó fával így nagyon könnyű ráfázni

A hatékonyság kulcsa a nedvességtartalom. A frissen kivágott fa akár 40–60 százalékos nedvességet is tartalmazhat, míg a fűtés szempontjából ideális, úgynevezett légszáraz állapotban ez mindössze 18–20 százalék. Minden 10 százaléknyi plusz nedvesség körülbelül 9 százalékkal csökkenti a tűzifa fűtőértéket, így könnyen belátható, miért éri meg előre gondolkodni. A szárítás kültéren, szellős helyen általában egy–két évet igényel, de ha a fa hasított, kisebb darabokban, raklapon áll, és fedett, napos, jól szellőző helyen tároljuk, akár fél év alatt is elérheti a megfelelő állapotot. A száraz fa könnyebb, kérge elválik, összekoccanáskor csengő hangot ad, és gyújtáskor azonnal lángra kap, nem sistereg.

A tűzifa aprítása. Forrás: MW

Különböző fák fűtőértékei – tűzifa tippek Meiszterics Lászlótól és a SEFAG-tól

A Gemenc Zrt. és a Fakupac.hu információja szerint fafajok között jelentős különbségek vannak. A keményfák – például a kőris, a csertölgy, a bükk vagy a gyertyán – sűrű szerkezetüknek köszönhetően nagyobb hőt adnak le, lassabban és egyenletesebben égnek, így ezek kínálják a legjobb ár-érték arányt. A kőris fűtőértéke 16,9 MJ/kg, a csertölgyé 16,8, a gyertyáné 15,8, a bükké pedig 15,6. Az akác 14,9 MJ/kg értékével szintén népszerű választás, hiszen lassan parázslik, jól tartja a meleget, de valamivel kevesebb hőt ad, mint a fent említett keményfák. A puhafák – például a nyár vagy a fenyő – ennél jóval gyengébben teljesítenek, 13–14 MJ/kg körüli értékekkel, ezért hosszabb távon kevésbé gazdaságosak.

Meiszterics László a Meistro Lovastanya tulajdonosa, tűzifa-kereskedő azt mondja, hogy minden fajta fának megvan a maga előnye. Ők csak keményfát árulnak: akácot, bükköt, gyertyánt, valamint tölgyet. „Azt ajánlom, hogy vegyesen tüzeljenek, mert az akác viszonylag hamar lángra lobban és gyorsan le is ég, de ha keverve van például tölgyfával, az tovább tartja a parazsat.” – tette hozzá. Akik komolyan gondolja a vásárlást, az április-május-júniusban beszerzi a fát, így van ideje kiszáradni szakszerű tárolási mód mellett (huzatos, száraz helyen). Aki az elkövetkezendő egy-két hétben megvásárolja a fát, még tavasszal hasogatottat kap, viszont aki szeptember vége-október elejétől vásárol, az már csak olyat fog kapni, amit most vágnak ki.