Gondoltad volna, hogy már ezért is ugorhat a jogsid?

Egy kamionos leszorított egy autóst az M0-son, baleset nem lett belőle, de a hivatásos sofőr nem fogja zsebre tenni, amit ezért kap – egyes esetekben gyorsan ugrik a jogsi.

Baleset utáni helyszínelés. Egy rossz döntés, manőver következtében könnyen ugrik a jogsi!

Kamionsofőr, leszorított, autó, közúti veszélyeztetés - a fedélzeti kamera mindent rögzített

Valószínűleg végleg búcsút inthet hivatásának az a kamionsofőr, aki augusztus végén az M0-s autópálya törökbálinti szakaszán leszorított egy személyautót, írta a vezess.hu. Az incidensről a személygépkocsi fedélzeti kamerája készített felvételt, amely alapján a rendőrség közúti veszélyeztetés gyanújával eljárást indított.

A nyomozás során egy közlekedéspszichológus is kivizsgálta a kamionost, aki megállapította: a férfi pszichológiai szempontból alkalmatlan a járművezetésre.

Mikor rendelik el a járművezetéstől eltiltást?

Ha az elkövető engedélyköteles jármű vezetésének szabályai megszegésével követ el bűncselekményt,

vagy valamilyen bűncselekmény elkövetéséhez járművet használ; például, ha fegyverként használja a járművét.

főszabályként (ritka kivételes méltánylást érdemlő esetek kivételével) kötelező még az eltiltás az ittas és bódult vezetők esetében is.

esetében is. olyan esetekben is dönthet úgy a bíróság, hogy egy sofőr alkalmatlan a vezetésre, ha életkoruk, betegségük, súlyos jellembeli fogyatékosságuk (például agresszív közlekedési magatartás), vezetési képességük részleges vagy teljes hiánya miatt okkal feltételezhető, hogy részvételük a forgalomban veszélyt jelentene másokra és önmagukra is.

Nincs kegyelem: ilyen esetben végleg ugrik a jogsi!

Az eltiltást egy hónaptól 10 évig terjedően vagy végleges hatállyal rendelheti el a bíróság. A végleges eltiltás hatálya alól tíz év elteltével és a járművezetésre alkalmasság igazolása után mentesítheti a terheltet a bíróság.

Az ittas vezetőt komoly büntetés várja

Az ittas járművezetés társadalomra való veszélyessége rendkívül nagy, ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a napi ellenőrzések során kiemelt figyelmet fektetnek az ittas járművezetők kiszűrésére. Manapság pedig egyre gyakoribb, hogy úgy vezet valaki ittasan, hogy korábban a jogosítványát bevonták, rosszabb esetben soha nem is volt neki.

Erőfitogtatás és életveszélyes manőver: van, aki a napi feszültségét vezeti le a volán mögött

– Szerintem a járművezetők többsége betartja a szabályokat, de azért így is bőven vannak kivételek – mondta pénteken Szabó Bence László bolhási autóbuszvezető, a Szabó-Busz Hungary Kft. ügyvezetője. – Még mindig sok a türelmetlen, ingerlékeny gépkocsivezető, sűrűn előfordul gyorshajtás és gyakran látni, hogy vezetés közbeni mobiloznak. Ha a járművezetők eleget tennének a KRESZ előírásoknak, akkor szerintem nincs szükség további szigorításokra. Ez viszont nagyobb odafigyelést igényel mindenkitől.