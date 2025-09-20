szeptember 20., szombat

Végleges tiltás

Gondoltad volna, hogy már ezért is ugorhat a jogsid?

Alapelvárás manapság a vezetői engedély, ám súlyos esetben a sofőrt végleg eltilthatják a járművezetéstől. Egy rossz döntés, manőver következtében könnyen ugrik a jogsi!

Harsányi Miklós

Egy kamionos leszorított egy autóst az M0-son, baleset nem lett belőle, de a hivatásos sofőr nem fogja zsebre tenni, amit ezért kap – egyes esetekben gyorsan ugrik a jogsi. 

Baleset utáni helyszínelés. Egy rossz döntés, manőver következtében könnyen ugrik a jogsi!
Kamionsofőr, leszorított, autó, közúti veszélyeztetés - a fedélzeti kamera mindent rögzített

Valószínűleg végleg búcsút inthet hivatásának az a kamionsofőr, aki augusztus végén az M0-s autópálya törökbálinti szakaszán leszorított egy személyautót, írta a vezess.hu. Az incidensről a személygépkocsi fedélzeti kamerája készített felvételt, amely alapján a rendőrség közúti veszélyeztetés gyanújával eljárást indított.

A nyomozás során egy közlekedéspszichológus is kivizsgálta a kamionost, aki megállapította: a férfi pszichológiai szempontból alkalmatlan a járművezetésre.

 

Mikor rendelik el a járművezetéstől eltiltást?

  • Ha az elkövető engedélyköteles jármű vezetésének szabályai megszegésével követ el bűncselekményt,
  • vagy valamilyen bűncselekmény elkövetéséhez járművet használ; például, ha fegyverként használja a járművét.
  • főszabályként (ritka kivételes méltánylást érdemlő esetek kivételével) kötelező még az eltiltás az ittas és bódult vezetők esetében is.
  • olyan esetekben is dönthet úgy a bíróság, hogy egy sofőr alkalmatlan a vezetésre, ha életkoruk, betegségük, súlyos jellembeli fogyatékosságuk (például agresszív közlekedési magatartás), vezetési képességük részleges vagy teljes hiánya miatt okkal feltételezhető, hogy részvételük a forgalomban veszélyt jelentene másokra és önmagukra is.

 

Nincs kegyelem: ilyen esetben végleg ugrik a jogsi!

  • Az eltiltást egy hónaptól 10 évig terjedően vagy végleges hatállyal rendelheti el a bíróság. A végleges eltiltás hatálya alól tíz év elteltével és a járművezetésre alkalmasság igazolása után mentesítheti a terheltet a bíróság.

 

Az ittas vezetőt komoly büntetés várja

  • Az ittas járművezetés társadalomra való veszélyessége rendkívül nagy, ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a napi ellenőrzések során kiemelt figyelmet fektetnek az ittas járművezetők kiszűrésére. Manapság pedig egyre gyakoribb, hogy úgy vezet valaki ittasan, hogy korábban a jogosítványát bevonták, rosszabb esetben soha nem is volt neki. 

 

Erőfitogtatás és életveszélyes manőver: van, aki a napi feszültségét vezeti le a volán mögött 

– Szerintem a járművezetők többsége betartja a szabályokat, de azért így is bőven vannak kivételek – mondta pénteken Szabó Bence László bolhási autóbuszvezető, a Szabó-Busz Hungary Kft. ügyvezetője. – Még mindig sok a türelmetlen, ingerlékeny gépkocsivezető, sűrűn előfordul gyorshajtás és gyakran látni,  hogy vezetés közbeni mobiloznak.  Ha a járművezetők eleget tennének a KRESZ előírásoknak, akkor szerintem nincs szükség további szigorításokra. Ez viszont nagyobb odafigyelést igényel mindenkitől.

A bolhási buszvezető támogatja, hogy akik kiemelt, súlyos szabálysértést követnek el, azokat tiltsák el a vezetéstől. 

A hetesi Endre István 1984-ben szerezte B-kategóriás jogosítványát, azóta vezet, s úgy érzi, hogy az utóbbi időben tovább romlott a közlekedési morál. A legtöbb ember a napi feszültségét, gondját vezeti le vezetés közben. – Akad olyan sofőr, aki a nagy teljesítményű autójával beláthatatlan kanyarban elkezd  előzni, s ha ilyenkor karamboloznak, akkor általában a másik, vétlen vezető hal meg – mondta. – Visszatérő probléma, hogy sokan elfelejtenek indexelni, gyorsan hajtanak vagy épp az autópályán nem tartják be a követési távolságot, az utakon gyakori az erőfitogtatás. 

 

A fedélzeti kamerák hatékonyan segíthetnek

Endre István szerint jó ötlet lenne, ha fedélzeti kamerák működnénk a járművekben. Ezeknek visszatartó erejük volna, akárcsak a köztéri kameráknak. Azt mondta: megérti, ha valakinek akár örökre elveszik  a jogosítványát, amennyiben kirívó szabálytalanságot okoz. 

Szalai Zoltán kaposvári közlekedéspszichológus a közlekedési gondok kapcsán pénteken arról beszélt: összetett a probléma, az egyik tényező maga az ember, aki az autót vezeti. Sokan nincsenek jó idegállapotban, rejtett agresszió van bennük, aminek nincsenek tudatában, s aki frusztrált, az gyakran agresszív is. Számos járművezetőnél ez abban nyilvánul meg, hogy jobban nyomják a gázt, nem figyelnek a szabályokra vagy szándékosan figyelmen kívül hagyják az előírásokat, nem udvariasak, illetve nem adják meg az elsőbbséget. 

 

Büntető fékeznek az agresszív autósok 

– Ez a rejtett agresszió  gyakran vezet balesetekhez, ugyanis a járművezetőkben például nincs meg a hozzáállás, hogy például előre engedi a másik autóst – hangsúlyozta. – Hanem arról van szó, hogy letarolja a másikat vagy büntető fékezik, számos megnyilvánulása van az agressziónak.

Szalai Zoltán azt mondta: amikor az úton közlekedünk, az egyfajta kommunikáció is a többiekkel, s nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagyunk. Akárcsak az, hogy milyen a tágabb környezetünk, mivel az is hat ránk. Akár akarjuk, akár nem, ettől nem tudjuk függetleníteni magunkat.

 

 

