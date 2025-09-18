szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Örömteli beszerzés

1 órája

Gyorsabban gyógyulhatnak a marcali betegek

Címkék#CT-vizsgálat#Szaplonczay Manó Marcali Kórház#CT#Kaposi Mór Oktató Kórház

Szerdán megérkezett a régóta várt computer tomográf Marcaliba. Az új CT berendezésnek köszönhetően már gyorsabban gyógyulhatnak a marcali betegek is.

Koszorus Rita

Többszöri közbeszerezési eljárás lefolytatása után megérkezett az új CT berendezés a marcali kórházba. Erről Móring József Attila, országgyűlési képviselő számolt be közösségi odalán, ahol fotókat is megosztott az új berendezés behelyezéséről. 

új ct berendezés érkezett marcaliba
A várva várt új CT berendezés megérkezett Marcaliba. 
Fotó: MJA Facebook

– Mindenki már türelmetlenül várta és várja, hogy a készülék a betegek szolgálatába álljon, mondta a képviselő. Elmondta azt is, hogy elő kellett teremteni a forrást a CT beszerzéséhez. 

Arról még májusban számoltunk be, hogy megkötöttek egy megállapodást, amely értelmében az egészségügyi államtitkár 835 millió forint központi forrás biztosítását kezdeményezte a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Ebből az összegből valósult meg a beszerzés, de miután először kiírta a Kaposi Mór Oktató Kórház - amelyhez a marcali intézmény is tartozik - a közbeszerzést, kiderült, hogy újra ki kellett írni azt. Eddigre azonban lezárult a kötlségvetési év és a fel nem használt összeget a kórháznak vissza kellett fizetnie. Ezt követően újra meg kellett ismételni a procedúrát, de eddigre már sokkal gyorsabban lezárult a közbeszerzési eljárás. 

– Azt fontos tudni, hogy ehhez egy jelentős informatikai fejlesztés is kellett, mert a leletek értékeléséhez nem kell fizikailag jelen lenni az orvosnak, ha megfelelő az informatikai háttér. Távleletezés van, tulajdonképpen ez tette lehetővé, hogy ezt a gépet telepítsük, mondta kérdésünkre Móring József Attila. 

marcali kórház
Ötvenezer ember elltását biztosítja a Szaplonczay Manó Kórház. Fotó: MW 

Az új CT berendezés valami kezdete

A Szaplonczay Manó Marcali Kórház mintegy 50 ezer embert lát el Marcaliban és környékén, számukra így sokkal kényelmesebb lett az élet. 

– Ami a legfontosabb, hogy ezután a beteget nem kell Toponárra vinni.

 Hangsúlyozom, ez nem valaminek a vége, mert továbbra sem tettünk le a kastélyépület restaurálásáról és új funkcióval való megtöltéséről sem, húzta alá a térség országgyűlési képviselője. 

A most leszállított készülékkel a marcali lakosoknak, ha CT vizsgálatra van szükségük nem kell mintegy 60 kilométert autózniuk Toponárra, hanem helyben is elvégeztethetik ezt. 

 

