Gyorsabban gyógyulhatnak a marcali betegek

Többszöri közbeszerezési eljárás lefolytatása után megérkezett az új CT berendezés a marcali kórházba. Erről Móring József Attila, országgyűlési képviselő számolt be közösségi odalán, ahol fotókat is megosztott az új berendezés behelyezéséről.

A várva várt új CT berendezés megérkezett Marcaliba.

Fotó: MJA Facebook

– Mindenki már türelmetlenül várta és várja, hogy a készülék a betegek szolgálatába álljon, mondta a képviselő. Elmondta azt is, hogy elő kellett teremteni a forrást a CT beszerzéséhez.

Arról még májusban számoltunk be, hogy megkötöttek egy megállapodást, amely értelmében az egészségügyi államtitkár 835 millió forint központi forrás biztosítását kezdeményezte a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Ebből az összegből valósult meg a beszerzés, de miután először kiírta a Kaposi Mór Oktató Kórház - amelyhez a marcali intézmény is tartozik - a közbeszerzést, kiderült, hogy újra ki kellett írni azt. Eddigre azonban lezárult a kötlségvetési év és a fel nem használt összeget a kórháznak vissza kellett fizetnie. Ezt követően újra meg kellett ismételni a procedúrát, de eddigre már sokkal gyorsabban lezárult a közbeszerzési eljárás.

– Azt fontos tudni, hogy ehhez egy jelentős informatikai fejlesztés is kellett, mert a leletek értékeléséhez nem kell fizikailag jelen lenni az orvosnak, ha megfelelő az informatikai háttér. Távleletezés van, tulajdonképpen ez tette lehetővé, hogy ezt a gépet telepítsük, mondta kérdésünkre Móring József Attila.

Ötvenezer ember elltását biztosítja a Szaplonczay Manó Kórház. Fotó: MW

Az új CT berendezés valami kezdete

A Szaplonczay Manó Marcali Kórház mintegy 50 ezer embert lát el Marcaliban és környékén, számukra így sokkal kényelmesebb lett az élet.

– Ami a legfontosabb, hogy ezután a beteget nem kell Toponárra vinni.

Hangsúlyozom, ez nem valaminek a vége, mert továbbra sem tettünk le a kastélyépület restaurálásáról és új funkcióval való megtöltéséről sem, húzta alá a térség országgyűlési képviselője.

A most leszállított készülékkel a marcali lakosoknak, ha CT vizsgálatra van szükségük nem kell mintegy 60 kilométert autózniuk Toponárra, hanem helyben is elvégeztethetik ezt.