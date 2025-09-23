Somogy
3 órája
Új közösségi térrel és híddal gazdagodott Szorosad
Forrás: Witzmann Mihály
Átadták a Koppány-patak új hídját és a település központjában kialakított közösségi teret Szorosadon. A száz lelkes faluban a 62 millió forintos kormányzati támogatással megvalósult beruházások mellett elindul a közvilágítás fejlesztése és a térfigyelő kamerarendszer telepítése a Versenyképes Járások Program révén, valamint egy újabb út építése is kezdődik a Magyar Falu Program támogatásával.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre