Somogy

3 órája

Új közösségi térrel és híddal gazdagodott Szorosad

Címkék#Versenyképes Járások Program#Szorosad#tér#híd

Sonline.hu
Új közösségi térrel és híddal gazdagodott Szorosad

Forrás: Witzmann Mihály

Átadták a Koppány-patak új hídját és a település központjában kialakított közösségi teret Szorosadon. A száz lelkes faluban a 62 millió forintos kormányzati támogatással megvalósult beruházások mellett elindul a közvilágítás fejlesztése és a térfigyelő kamerarendszer telepítése a Versenyképes Járások Program révén, valamint egy újabb út építése is kezdődik a Magyar Falu Program támogatásával.

 

