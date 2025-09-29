Új papjelöltek a Kaposvári Egyházmegyében

Varga László megyés püspök Albeck Tamást, Kiss Gergőt és Gergácz Szabolcs Koppányt vette fel az egyházmegye papjelöltjei közé. A fiatalok a budapesti Központi Papnevelő Intézetben kezdték meg tanulmányaikat. A püspök legújabb körlevelében megköszönte a Jó Pásztor imaközösségnek a papi hivatásokért felajánlott imádságait és áldozatait. Azt kérte, folytassák továbbra is az imát.

