Új terelést építettek ki az M7-es autópályán – legfrissebb információk

Harsányi Miklós
Fotó: Csapó Balázs

 – Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki – közölte kedden az Útinform. – . A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba  és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható. 
Arról is beszámoltak, hogy az erős forgalom miatt az M0-s autóúton is araszolásra kell számítani a keleti szektorban, az M1-es autópálya felé, Ecser térségében.
 Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő Letkés-Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.
 

 

