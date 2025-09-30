Új terelést építettek ki az M7-es autópályán – legfrissebb információk

– Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki – közölte kedden az Útinform. – . A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

Arról is beszámoltak, hogy az erős forgalom miatt az M0-s autóúton is araszolásra kell számítani a keleti szektorban, az M1-es autópálya felé, Ecser térségében.

Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő Letkés-Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.

