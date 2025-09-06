Új vezetője van a Nagyatádi Járási Hivatalnak

szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Neszményi Zsolt, Somogy Vármegyei Kormányhivatal főispánja javaslatára szeptember 1-jétől Fábián Anita vezeti a Nagyatádi Járási Hivatalt, aki korábban is a közigazgatásban dolgozott. A kinevezést dr. György István államtitkár adta át a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban.

 

