3 órája
Újabb okos zebrákkal lett biztonságosabb Siófok
Évek óta zajlik a rendőrség szakmai támogatásával az okos zebra program Siófokon. Eddig 11 ilyen biztonságtechnikai eszköz működött a városban. Az ilyen módon védett gyalogátkelőkön egyetlen gyalogos elütés sem történt a városban az elmúlt évek során.
Most további három helyszínen tették biztonságosabbá a gyalogos átkelést. Szabadifürdőn, a vasúti átjárónál, a Sanyi Sarok étteremnél, valamint Fokihegyen a Bláthy és Koch Róbert utcák sarkán, illetve az Erkel Ferenc utcában, a Tünde utcánál is új okos zebra létesült.
Összesen 14,9 millió forint értékben készültek el ezek az új, „okosított” átkelők. Így már 14 helyen védi ilyen módon a város a gyalogosokat, különösen a ködös, párás, korán sötétedő őszi időszakban. Különösen fontos ez a gyerekek és idősek biztonsága szempontjából.