Újabb okos zebrákkal lett biztonságosabb Siófok

Most további három helyszínen tették biztonságosabbá a gyalogos átkelést. Szabadifürdőn, a vasúti átjárónál, a Sanyi Sarok étteremnél, valamint Fokihegyen a Bláthy és Koch Róbert utcák sarkán, illetve az Erkel Ferenc utcában, a Tünde utcánál is új okos zebra létesült.

Újabb okos zebrákkal bővült a város

Összesen 14,9 millió forint értékben készültek el ezek az új, „okosított” átkelők. Így már 14 helyen védi ilyen módon a város a gyalogosokat, különösen a ködös, párás, korán sötétedő őszi időszakban. Különösen fontos ez a gyerekek és idősek biztonsága szempontjából.