Óvatosság

49 perce

Újabb veszélyforrás tör be: a Kötél időben figyelmeztet

Címkék#darazs#Országos Mentőszolgálat#méhész

Remélhetőleg a vízi balesetek ideje az ősz beálltával csökken, de hátra dőlni nincs sajnos lehetőség, közölte a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél). Ősszel újabb veszélyforrás tör be, a somogyi csapat időben figyelmeztet.

Harsányi Miklós

A méhek és a darazsak augusztus közepétől már készülnek aktívan a télre – az ősz újabb veszélyforrással tör be. 

Figyelmeztet a Kötél: az ősz újabb veszélyforrással tör be
Figyelmeztet a Kötél: az ősz újabb veszélyforrással tör be 

Darázscsípés, éles fájdalom, méreganyag  – helyi reakciót vált ki

– Így volt a mai nap, amikor lakossági bejelentésre méhész bajtársunkkal lakótelepen földi darazsak fészkét ártalmatlanítottuk egy lakótelepi parkolóban, ahol egy fiatalkorú férfit az OMSZ kollégái láttak el darázscsípés végett – olvasható a Kötél bejegyzésében. A méh-és a darazsak csípése is egy pár másodpercig tartó éles fájdalommal jár. A rovarcsípés hatására méreganyag kerül a szervezetbe, ami helyi reakciót vált ki.

Újabb veszélyforrás tör be: a Kötél időben figyelmeztet 

Sokakat félrevezethet a csípések után megjelenő bőrtünet (fájdalmas, feszítő duzzanat, bőrpír), amit esetleg tévesen allergiának hisznek. Ezek túlnyomórészt a méreg okozta helyi bőrreakciók, amelyek nem adnak okot aggodalomra, még annak ellenére sem, ha nagy kiterjedésűek.
Ezek az ártalmatlan bőrtünetek nem igényelnek orvosi ellátást: a csípés helyének hűtésével, az érintett végtag felpolcolásával, valamint antihisztamin tartalmú, gyulladáscsökkentő készítményekkel kezelendők.
Ha valóban allergia áll fenn, az alábbi tünetekre figyeljünk, és hívjunk mentőt, mivel orvosi ellátásra lesz szükség:

  • ajakduzzanat
  • nyelési zavar
  • ha a csípéstől távol eső területen jelentkezik viszketés (pl. a csípés a lábon történt és a szem kezd el dagadni)
  • az egész testen megjelenő bőrkiütés
  • nehéz légzés
  • szédülés, fejfájás
  • hányinger, hányás
  • vérnyomásesés
  • gyorsan romló állapot

Kérjük, csak abban az esetben hívják a mentőt, amennyiben valósak (anafilaxiás tünetek)  az allergiás tünetek! – közölték. 

Pillanatnyi fájdalom kellemetlen érzés 

Bíró Márton kaposvári méhész kedden kérdésünkre közölte: ha valaki hallja, hogy a közelben méhek vagy darazsak zümmögnek, fontos, hogy ne hadonásszon, hanem nyugodt kézmozdulattal próbálja magától elterelni a rovarokat.
– Aki nem allergiás, annak egy kis bőrduzzanatot okozhat a méhszúrás – mondta. – Amikor elmúlik a bőrreakció, akkor erős viszketés léphet fel. Ha viszont alaki allergiás, annak a személynek bedagadhat a szeme, szája, torka,  ilyenkor azonnal mentőt kell hívni. 
A 76 éves méhész munka közben a szükséges védőfelszerelést viseli, ennek ellenére időnként előfordul méhszúrás, legutóbb másfél hete történt ilyen eset. Bíró Márton azt mondta: pillanatnyi fájdalom kellemetlen érzés volt, de nem okozott komoly problémát.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
