Kutat tisztított egy siófoki férfi, amikor 8 méter mélységben eszméletét vesztette

Az elmúlt három nap során több alkalommal kérték a mentőszolgálat munkatársai a tűzoltók segítségét - újraélesztés miatt is riasztották az egységeket.

Újraélesztést végeztek a kútba zuhant férfin

Fotóillusztráció: MW

Újraélesztés után stabilizálták az állapotát

– Előfordult, hogy extrém súlyú beteg mozgatásához volt szükség a közreműködésükre, máskor viszont a terepviszonyok miatt csak tűzoltói segítséggel tudtak eljutni egy sérülthöz – tájékoztatott hétfő délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – Szombat délután a nyolc méter mély kútját tisztította egy siófoki férfi, amikor munkavégzés közben rosszul lett és eszméletét vesztette. A családtagjai nem tudták a felszínre húzni, ezért kérték a tűzoltók beavatkozását. A város hivatásos tűzoltói megragadták a biztosítókötelet és a felhúzták az idős férfit, majd kiemelték a kútból. Miután a sérültnek már légzése sem volt, azonnal megkezdték az újraélesztését. Végül a mentőkkel közösen sikerült újraéleszteni a férfit, a mentőszolgálat munkatársai stabilizálták az állapotát, majd a tűzoltókkal közösen hordágyra emelték és a mentőautóhoz vitték, hogy mihamarabb kórházba szállíthassák.

Karambolozott két személyautó vasárnap délben a 61-es főúton, Baté és Taszár között

Fotó: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Karambol és kigyulladt szerszámtároló