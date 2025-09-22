6 órája
Kutat tisztított egy siófoki férfi, amikor 8 méter mélységben eszméletét vesztette
Kilenc tűzesethez és hét műszaki mentéshez riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. Újraélesztés miatt is vonultak az egységek.
Az elmúlt három nap során több alkalommal kérték a mentőszolgálat munkatársai a tűzoltók segítségét - újraélesztés miatt is riasztották az egységeket.
Újraélesztés után stabilizálták az állapotát
– Előfordult, hogy extrém súlyú beteg mozgatásához volt szükség a közreműködésükre, máskor viszont a terepviszonyok miatt csak tűzoltói segítséggel tudtak eljutni egy sérülthöz – tájékoztatott hétfő délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – Szombat délután a nyolc méter mély kútját tisztította egy siófoki férfi, amikor munkavégzés közben rosszul lett és eszméletét vesztette. A családtagjai nem tudták a felszínre húzni, ezért kérték a tűzoltók beavatkozását. A város hivatásos tűzoltói megragadták a biztosítókötelet és a felhúzták az idős férfit, majd kiemelték a kútból. Miután a sérültnek már légzése sem volt, azonnal megkezdték az újraélesztését. Végül a mentőkkel közösen sikerült újraéleszteni a férfit, a mentőszolgálat munkatársai stabilizálták az állapotát, majd a tűzoltókkal közösen hordágyra emelték és a mentőautóhoz vitték, hogy mihamarabb kórházba szállíthassák.
Karambol és kigyulladt szerszámtároló
- Karambolozott két személyautó vasárnap délben a 61-es főúton, Baté és Taszár között. Az egyik jármű az úttesten, a másik az árokban állt meg. A kaposvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Kigyulladt egy személyautó vasárnap este Várda külterületén. A kaposvári hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a jármű motorteréből már csak füst szivárgott. Az egység visszahűtötte a felforrósodott alkatrészeket. A gépkocsiban ketten utaztak, akik az eset során nem sérültek meg.
- Kigyulladt egy szerszámtároló vasárnap este Siófokon, a Hidegvölgyi úton. A zártkerti építmény teljes terjedelmében égett, amikor a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek. A tűz átterjedt egy közeli faházra is, amelynek tetőszerkezete és oldala kismértékben megégett.
- – Az egységek több vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, majd hőkamerával is átvizsgálták a területet a visszagyulladás elkerülése érdekében – derült ki a somogyi katasztrófavédelem tájékoztatójából. – A tárolóban lévő éghető anyagok teljesen megsemmisültek, a fémszerkezet erősen károsodott, a tető leégett.