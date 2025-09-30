Újságterjesztőből mérnök lett, aztán zenész és színházi producer – Podcast-vendégünk: Szalóczy Döme László

szeptember 30., kedd

A műszaki tudományok és a művészet világa valóban olyan messze áll egymástól? Többek között erről a kérdéskörről beszélgettünk Szalóczy Döme László, zenés színházi producerrel, akinek eredeti szakmája gépészmérnök, ám mára már az ország egyik meghatározó rendezvényszervező cég tulajdonosa. Egész életét átjárja a musicalek iránti szeretet és rajongás. A színház egy tökéletesen, óramű pontosan dolgozó gyár, amelynek produktuma az élmény és a szórakozás.

Egykor a Somogyi Hírlap terjesztőjeként kezdett bele a munka világába, ma már egy országosan ismert, meghatározó rendezvényszervező cég társtulajdonosa. Rengetegen a sikereket látják és kevesen az odáig vezető utat, és ami mögötte van. A vállalkozói élet velejárója, hogy az ember elbizonytalanodik, vagy egy-egy negatív hullámba kerül, de az álmait igazán sosem adja fel. – Ha igazán jó helyen van az ember az életében és azt csinálja amit szeret, azzal foglalkozik amit imád csinálni, akkor nem fordul meg a fejében hogy ezt abba hagyja. Szerintem a színházak, olyanok mint ha egy igazán jól felépített gyárak lennének – mondta Szalóczy Döme László, zenés-színházi producer.

 

