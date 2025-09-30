Újságterjesztőből mérnök lett, aztán zenész és színházi producer – Podcast-vendégünk: Szalóczy Döme László

Egykor a Somogyi Hírlap terjesztőjeként kezdett bele a munka világába, ma már egy országosan ismert, meghatározó rendezvényszervező cég társtulajdonosa. Rengetegen a sikereket látják és kevesen az odáig vezető utat, és ami mögötte van. A vállalkozói élet velejárója, hogy az ember elbizonytalanodik, vagy egy-egy negatív hullámba kerül, de az álmait igazán sosem adja fel. – Ha igazán jó helyen van az ember az életében és azt csinálja amit szeret, azzal foglalkozik amit imád csinálni, akkor nem fordul meg a fejében hogy ezt abba hagyja. Szerintem a színházak, olyanok mint ha egy igazán jól felépített gyárak lennének – mondta Szalóczy Döme László, zenés-színházi producer.