Felháborító, mit művelnek a nyugdíjasokkal – így nullázzák le a bankszámlákat fél perc alatt

Unokázós csalókra figyelmezteti az OTP Bank az ügyfeleit – a csalók a gyanútlan ügyfelek hozzátartozóinak adhatják ki magukat, hogy így jussanak hozzá a pénzükhöz.

Az unokázós csalók több trükkel próálkoznak

Fotóillusztráció: MW

Sürgős segítséget akarnak

A csalók körében elterjedt visszaélési forma, hogy az elkövetők szülőket, nagyszülőket, idősebb embereket keresnek meg, és unokának vagy más közeli családtagnak adják ki magukat. Ismeretlen számról telefonálnak, vagy csevegőprogramokon keresztül, ismeretlen számról írnak üzenetet és sürgős segítséget kérnek – természetesen pénz formájában, írja az OTP Bank az ügyfeleinek küldött üzenetben.

A pénzintézet szerint a leggyakoribb történetek a következők:

„Balesetem volt, pénz kell a kárrendezéshez...”

„Kórházba kerültem, pénz kellene az ellátáshoz…”

„Új számom van, a régi mobilomat elvesztettem…”

A baj így előzhető meg: hívd fel az érintett hozzátartozót a telefonodban elmentett, régóta használt telefonszámon!

Soha ne adj át készpénzt ismeretlennek!

Ne engedj be idegent a lakásába, bárkinek is mondja magát!

Somogyban is megjelentek a bűnözők

Harmincmillió forintot szedtek össze, de csak a futárokat fogták el. Egy külföldről irányított, magyar és szlovák állampolgárságú unokázós csalókból álló, szervezett bűnözői csoport működött Somogyban is. Egy külföldről irányított, magyar és szlovák állampolgárságú unokázós csalókból álló, szervezett bűnözői csoport működött Somogyban is. Külföldről indított telefonhívásokkal tévedésbe ejtették az időseket, majd egy fiatal nő feladata volt, hogy a meghatározott helyen hagyott értékeket az ország különböző pontjain, így Kaposváron, Pécsen és Budapesten magához vegye és a megbízóihoz eljuttassa.

Szigorú szabályokra van szükség

Novák Istvánné, a Kaposújlaki Nyugdíjas Klub vezetője szombaton elmondta: veszélyesek az unokázós csalók, vannak, akiket még mindig könnyen átverhetnek. Felháborítónak tartja, aki ilyet tesz.