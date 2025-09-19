Úriemberek figyelem! Gondoltátok volna, hogy ennyi is elég ennek a két egészségügyis lánynak a boldogsághoz?

Egy érdekes segélykérő bejegyzés látott napvilágot a Facebookon, amelyben a segélykérők táncpárt keresnek maguknak a szalagavató ünnepséghez, ugyanis az iskolájukban nagyon sok a lány és kevés a fiú. A lányokat pedig az a veszély fenyegeti, hogy nem lesz párjuk a szalagavatón. A posztban minden részlet kiderül, de egyet elárulhatunk, biztosan megéri jelentkezni az uraknak!

– Közeleg a szalagavató, mi pedig pár nélkül maradtunk, hisz egy egészségügyi iskolában nem hemzsegnek a fiúk… Ha szívesen táncolnál az egyikünkkel, ha van kedved egy jó hangulatú próbafolyamathoz, sok nevetéshez és egy felejthetetlen esthez, kérlek írj privátban!" – írták a lányok a bejegyzésben.