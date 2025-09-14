Furcsa szállásadók - "Széklet volt a padlón, így kijelentkeztünk a hotelből"

Az őszi szezon beköszöntével sem ér véget az utazások időszaka. Sokan az utószezonban elérhető kedvezményesebb árak hatására vágnak bele egy utazási kalandba, de vannak akik szimplán csak mert imádnak utazni. Azonban egyre több utazó panaszkodik arra, hogy bár online szobát foglalt, érkezéskor mégis kellemetlen meglepetés érte. Előfordul, hogy a lefoglalt szoba nem létezik, a hotel más szolgáltatást nyújt, mint amit hirdetett, vagy épp a fizetésnél derül ki: jóval többet kellene kifizetni, mint az előre jelzett ár.

Utazások tervezésénél legyünk körül tekintőek foglaláskor.

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Hogyan működik a trükk?

A csalók gyakran kihasználják a turisták tájékozatlanságát és a foglalási rendszerek iránti bizalmat. Létrehoznak hamis szállodai profilokat, ahol vonzó árakkal, szép képekkel és valósnak tűnő visszajelzésekkel csábítják a vendégeket. Amikor azonban az utazó megérkezik, vagy nincs szoba, vagy teljesen más minőséget kap, mint amit a fotókon látott. Nem is gondolnánk, hogy ezek is népszerű internetes csalási módszerek.

- Leginkább a harmadik világbeli országokban jellemzőek az ilyen csalások. Gyakran fiktív szálláshelyeket töltenek fel a foglalási portálokra: ezek valójában nem is léteznek, a vendégek kártyaadatait azonban elkérik, majd leemelik a pénzt. Az egyik legárulkodóbb jel, ha az adott szálláshelynek nincs értékelése. Gyanús lehet az is, ha a hirdetés túlzottan „AI-szerű” képeket tölt fel, túlságosan szép, stock jellegű képekkel, és mindezt irreálisan alacsony árakkal kombinálja - a bookingon szigorú ellenőrzéseken mennek át a szálláshelyek, de ekkora platformnál és olyan nagy mennyiségű szálláshelynél mint ami a felületükön van, becsúszhatnak hibák. - mondta Laura Beillard kaposvári lakos, a népszerű szállásfoglaló platform volt munkatársa.

Durva esetekkel is találkozhatunk, ha nem figyelünk

-Rengeteg meghökkentő esettel találkoztam a munkám során, szinte lehetetlen egyet kiemelni. Talán a legbizarrabb az volt, amikor egy vendég arról számolt be, hogy egy jobb kategóriájú hotel szobájában emberi székletdarabokat talált, amelyeket újságpapírral próbáltak letakarni – ráadásul nem is csak egy helyen, hanem a szoba több pontján. - mondta Laura Beillard.