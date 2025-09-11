szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyárlátogatás

44 perce

Kaposvár épülő üveggyárába pillanthattunk be, lenyűgöző! - Fotó, videó

Címkék#Sisecam#Kaposvár#gyára

Betekintést nyerhettünk Kaposvár legnagyobb épülő gyárába, az új üveggyárba, amely hamarosan új korszakot nyithat a város gazdasági életében. A több éve tartó üveggyár építkezése közel a befejezéshez, és már most látszik, hogy a beruházás jelentős hatással lesz a régió gazdaságára.

Bodor Nikolett
Kaposvár épülő üveggyárába pillanthattunk be, lenyűgöző! - Fotó, videó

Fotó: Lang Róbert

Több száz munkás dolgozik egyszerre azon, hogy a beruházás minél előbb elkészüljön, és az új üzem megnyithassa kapuit. A teherautók folyamatosan érkeztek az építőanyagokkal, mindenki megállás nélkül végezte feladatait az építkezésen. Az üveggyár területe hatalmas, az építkezés óriási mérete egyértelműen jelzi, hogy egy komoly ipari központ születik majd a városban. Az alapozási munkálatok már befejeződtek, az épületek stabilan állnak, így biztos, szilárd alapot nyújtanak a kivitelezés következő szakaszaihoz.

Hamarosan megnyílik Európa legnagyobb üveggyára
Hamarosan megnyílik Európa legnagyobb üveggyára.
Fotó: Lang Róbert

– Egy évvel ezelőtt, májusban jártam itt utoljára, azóta csak kívülről figyeltem az építkezés alakulását. Nagyon örülök, hogy most lehetőségünk nyílt belépni, és közelebbről is megismerni a folyamatokat. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a beruházás városunk ipartörténetének eddigi legnagyobb és legjelentősebb ipari fejlesztése – mondta el Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Üveggyár: Európa szintű termelés

A Sisecam Kaposvár keleti ipari parkjában építi új, 112 ezer négyzetméteres üveggyárát, amelyhez 400 millió eurós beruházást valósít meg – derült ki a cég műszaki menedzserének tavaly júniusi tájékoztatásából.  A gyár a teljes kapacitás elérésekor több száz főt foglalkoztat majd, és két kemencéjében akár napi 550 tonna csomagolóüveget képes előállítani. Ezek között lesznek üdítőitalos és befőttesüvegek is, amelyeket mind a helyi, mind a nemzetközi piacra szánnak. A napi termelés várhatóan eléri a 3–4 millió darabos mennyiséget. 

Kaposvár épülő üveggyárába pillanthattunk be

Fotók: Lang Róbert

 

  • A gyár vezetője hozzátette, hogy a kemence beindítását 2026 januárjának közepére tervezik. Várhatóan mintegy 300 munkavállalót fognak alkalmazni. Kezdetben számos török szakember lesz jelen a betanítási folyamatok során, akik tapasztalatukat átadva később hazatérnek, és saját gyáraikban folytatják a gyártást. Érdekesség, hogy a tervek szerint a Kaposváron kiképzett magyar munkatársak később külföldre utazhatnak, hogy más üzemekben adják tovább tudásukat.

A hivatalos megnyitó már a küszöbön áll, és nagy várakozás övezi, hogy a létesítmény teljes kapacitással működésbe lépve hozzájáruljon a város fejlődéséhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu