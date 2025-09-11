Kaposvár épülő üveggyárába pillanthattunk be, lenyűgöző! - Fotó, videó

Több száz munkás dolgozik egyszerre azon, hogy a beruházás minél előbb elkészüljön, és az új üzem megnyithassa kapuit. A teherautók folyamatosan érkeztek az építőanyagokkal, mindenki megállás nélkül végezte feladatait az építkezésen. Az üveggyár területe hatalmas, az építkezés óriási mérete egyértelműen jelzi, hogy egy komoly ipari központ születik majd a városban. Az alapozási munkálatok már befejeződtek, az épületek stabilan állnak, így biztos, szilárd alapot nyújtanak a kivitelezés következő szakaszaihoz.

Hamarosan megnyílik Európa legnagyobb üveggyára.

Fotó: Lang Róbert

– Egy évvel ezelőtt, májusban jártam itt utoljára, azóta csak kívülről figyeltem az építkezés alakulását. Nagyon örülök, hogy most lehetőségünk nyílt belépni, és közelebbről is megismerni a folyamatokat. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a beruházás városunk ipartörténetének eddigi legnagyobb és legjelentősebb ipari fejlesztése – mondta el Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Üveggyár: Európa szintű termelés

A Sisecam Kaposvár keleti ipari parkjában építi új, 112 ezer négyzetméteres üveggyárát, amelyhez 400 millió eurós beruházást valósít meg – derült ki a cég műszaki menedzserének tavaly júniusi tájékoztatásából. A gyár a teljes kapacitás elérésekor több száz főt foglalkoztat majd, és két kemencéjében akár napi 550 tonna csomagolóüveget képes előállítani. Ezek között lesznek üdítőitalos és befőttesüvegek is, amelyeket mind a helyi, mind a nemzetközi piacra szánnak. A napi termelés várhatóan eléri a 3–4 millió darabos mennyiséget.