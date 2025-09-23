Egyszerű flakonvisszaváltással is segíthetsz a nagy beteg marcali kisfiúnak

Vannak hétköznapi hősök, akikről ritkán olvasunk, mégis köztünk élnek. Az apuka teljes odaadással, szívvel-lélekkel neveli gyermekét, még akkor is, ha anyagi helyzetük rendkívül nehéz. A kisfiú olyan betegségekkel él, amelyek még egy felnőtt embert is megtörhetnek. De Levi mosolyog, és az édesapja sem adja fel. Üvegvisszaváltással most bárki segítséget nyújthat.

Az üvegvisszaváltáshoz kérjük, olvassa be ezt a QR-kódot

Most bárki lehet részese egy jó ügynek – akár Marcali lakója, akár teljesen máshonnan olvassa e sorokat. Nem pénzt kérnek, csak egy mozdulatot.

A Repont flakonvisszaváltó automaták segítségével most bárki támogatást nyújthat Levinek és édesapjának, ugyanis minden egyes visszaváltott palack értéke közvetlenül Péter, az apuka bankszámlájára kerül jóváírásra.

Hogyan tudsz nekik segíteni az üvegvisszaváltással?

1. Keress egy Repont automatát, ha flakont váltasz vissza.

2. Ezt a QR kódot a flakonok bedobása előtt a gép leolvasójához tarts oda.

3. Hanggal és a képernyőn megjelenő Szia Péter (Péter az apuka neve) felirattal a gép felismerte a kódot.

4. Dobáld be a flakonokat, üvegeket.

5. A végén, a monitoron nyomd meg a banki átutalás feliratot. Kész is vagy!

Nem kerül plusz pénzbe, de minden flakon, minden apró összeg óriási segítség lehet egy beteg kisfiúnak és édesapjának.

S. Molnár Tímea, a Marcali Városi Csevegő csoport adminisztrátora megerősítette, hogy sajnos pozitív lett a kisfiú sclerosis multiplex tesztje, így a család valóban komoly nehézségekkel néz szembe.