Vadászgépek cirkáltak Taszár fölött - FOTÓK

1991 szeptemberében először rendeztek repülőnapot a taszári katonai reptéren. Itt mutatkozott be a több tízezer látogatónak az Egyesült Államok légierejének elit csapata A Thunderbirds (Viharmadarak) is. A különleges egység a világ legrégebbi műrepülő csapata is (1953-ban hozták létre). F-16-os gépeikkel bonyolult formációkat mutatnak be. Elsősorban az USA-ban rendezett légi show-kon repülnek.