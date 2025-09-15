szeptember 15., hétfő

Kovács Tibor Kálmán
Vadászgépek cirkáltak Taszár fölött - FOTÓK

1991 szeptemberében először rendeztek repülőnapot a taszári katonai reptéren. Itt mutatkozott be a több tízezer látogatónak az Egyesült Államok légierejének elit csapata A Thunderbirds (Viharmadarak) is. A különleges egység a világ legrégebbi műrepülő csapata is (1953-ban hozták létre). F-16-os gépeikkel bonyolult formációkat mutatnak be. Elsősorban az USA-ban rendezett légi show-kon repülnek.

31 évvel ezelőtt mutatkozott be Taszáron az Egyesült Államok légierejének elit csapata

Fotók: Kovács Tibor

 

