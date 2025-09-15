Retro
Vadászgépek cirkáltak Taszár fölött - FOTÓK
1991 szeptemberében először rendeztek repülőnapot a taszári katonai reptéren. Itt mutatkozott be a több tízezer látogatónak az Egyesült Államok légierejének elit csapata A Thunderbirds (Viharmadarak) is. A különleges egység a világ legrégebbi műrepülő csapata is (1953-ban hozták létre). F-16-os gépeikkel bonyolult formációkat mutatnak be. Elsősorban az USA-ban rendezett légi show-kon repülnek.
31 évvel ezelőtt mutatkozott be Taszáron az Egyesült Államok légierejének elit csapataFotók: Kovács Tibor
F -18-asok szálltak le Taszáron. A NATO is Somogyra figyeltA délszláv háború idején ennek a somogyi településnek a repülőtere a világpolitika figyelmének középpontjába került.
