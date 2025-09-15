100 esztendeje született Vágfalvi Ottó festőművész 

Rövidesen beilleszkedett a Balaton vidékén, 1957-től a helyi művelődési házat is igazgatta. A festészettől nem távolodott el, a Balaton közelsége éppen hogy alkotásra sarkallta. Kezdeti művein még szülőföldjének tájai köszöntek vissza, a tokaji művésztelep rendszeres résztvevőjeként a zempléni táj foglalkoztatta. Idő kellett, amíg a Balaton megfestését kikísérletezte. A Vágfalvi Ottó képeken elsősorban a színek és fények játéka dominál, a formák háttérbe kerülnek, munkái minden esetben komoly előképzettségről adnak tanúbizonyságot. A Képzőművészetin a legnagyobbak voltak mesterei (Burghardt Rezső, Berény Róbert, Bencze László), így a profi ecsetkezelési technikák tetten érhetők tavi festményein.

Vágfalvi Ottó művein megelevenedik a tó mind a négy évszaka

Fotó: MW

Őszi nádas, Szüret táján, Vörös nap, Kék szimfónia. Jeges Balaton – csak néhány kiemelés sok tavi képe közül. Művein megelevenedik – különleges fényekkel, hangulatokban – a tó mind a négy évszaka. Téli balatoni festményei egyedülálló módon idézik meg a tó csendes, jégbe, hóba burkolózó világát. Ezt az atmoszférát tükrözik Jeges öböl, Csendes víztükör, Jégmező, Fények a jégen című munkái. Sajátos stílusa azonnal felismerhetővé teszi műveit.

Vágfalvi Ottó mind a négy évszakban megfestette a Balatont

Vágfalvi Ottó munkája és a festés mellett Veszprém vármegyében szakköröket tartott, a művészeti élet koordinátora lett. Kiváló kapcsolatrendszerének és termékeny alkotói alkatának köszönhetően rendszeres kiállító volt a Balaton vidékén, de országszerte és szülőföldjén egyaránt. Műveit a Magyar Nemzeti Galéria, valamint szerencsi, tokaji, keszthelyi múzeumok, magángyűjtemények őrzik. A világ számos országában rendeztek kiállítást képeiből, napjainkban egykori lakóhelye, Balatonfűzfő – ahol a helyi kulturális központ viseli nevét – és lánya, Vágfalvi Katalin ápolja a nagyszerű festő emlékét. Vágfalvi Ottó életművét nívódíjakkal, Balaton- és Pró Comitatu-díjakkal, Veszprém megye érdemrendjével ismerték el, Balatonfűzfő díszpolgári címét is megkapta.

Idén száz esztendeje Vágfalvi Ottó születésének, ezen alkalomból Balatonfűzfő művészettel ünnepel. A Vágfalvi emlékkiállítás szeptember 19-ig látogatható a helyi Művelődési Házban, melynek záróakkordja, a szintén kiváló tavi festő, Veszeli Lajos finisszázsa. Képeinek megtekintésekor a művészeti élmény mellett ízlelgessük gondolatait, ars poeticáját, mindez kulcsot is adhat a teljes befogadáshoz: