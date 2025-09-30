Vakondembert találtak Kaposváron, önszántából választotta az életet a föld alatt

Embernek tartotta magát, olyan embernek, akit ez a világ többször és nyilvánosan fölpofozott. Száműzetését maga választotta. Nem ment messzi földre, hanem lefelé, a mélybe indult, hogy vakondemberként élje mindennapjait – számolt be 1992-ben a Mai Nap kaposvári munkatársa, Bekes József.

A vakondember otthonának kapuja

Bíró Józsefhez nem volt könnyű eljutni. A Kaposvár hét dombja közül az Ivánfa-hegy lankájába vette be magát. Valaha több hold földje volt itt az apjának, de ebből nem sok maradt a család birtokában. Bár neki ez is bőven elég – ő ugyanis nem házat építeni akart a felszínre, hanem a föld alá ásott otthont magának.

A földút mentén szinte láthatatlan volt a bokrok közötti bejárat. A domboldalt szúrós gallyakkal és tüskésdróttal kerítette körbe, hogy idegenek ne jöjjenek. Nem volt kíváncsi senkire. Az útba álló ágak karcolták az embert, miközben rozsdás hordóabroncsokat kellett félremozgatni, és csak úgy lehetett átjutni a szorosan összefonódott dróthálón.

A szomszédok szerint hetekig nem mozdult ki a barlangjából. A lombkorona mögül nézte a néhány száz méterre zajló utcai életet. Nem vitt hozzá levelet a postás, ingyenes újságokat sem kapott. Néha, egy-egy csendes késő délelőtt lement kenyérért.

A vakondember története

Bíró József egykor vasutas volt. 1956-ban, amikor a Szabad Európa hangosan hirdette: „Magyar fiatalok, gyertek a szabadság földjére!”, ő is elindult. Szentgotthárd felé mozdonyozott, a határnál azt mondta, hogy katonatársát keresi, majd nekivágott a nagyvilágnak. Először Ausztriában bolyongott egy évet, aztán Kanadába ment. Ott, ahogy később mondta, „elszúrta az életét”. Vasútnál dolgozott ott is, de csak tróger disznónak nevezték őket. Alig volt pénze, néha megverték, kilökték a vagonokból. Csak akkor került kórházba, ha volt elég pénze. Kutya világ volt, állandóan elkábítózták őket, hogy ne csináljanak galibát. Végül még egyszer összeszedte magát, és 1969-ben hazajött.

Nem nősült meg. Talán, ha itt sikerült volna megkapaszkodnia, de valahogy nem kellett senkinek. Mert ugye, szép dolog a házasság, ha jó asszonyt fog ki az ember.