szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Nyugdíjasok, figyelem: újabb változás, így utalják a nyugdíjat!

Címkék#bankszámla#nyugdíjas#Magyar Államkincstár#szépkorúak

Újabb változásra készülhetnek a szépkorúak. Érdemes tudni, hogy miként módosul a nyugdíjak kifizetése.

Harsányi Miklós
Nyugdíjasok, figyelem: újabb változás, így utalják a nyugdíjat!

Fotó: Kiss Ákos

Korábban érkezik októberben a nyugdíj az arra jogosultakhoz ahhoz képest, mint ami jellemzi a havi kifizetések időpontját. A nyugdíjak bankszámlákon való jóváírása általában minden hónap 12. napján történik meg. Októberben azonban 12-e vasárnap, így a nyugdíjra jogosultak két nappal korábban, már október 10-én számíthatnak a jóváírásra.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. 

– A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik és 2025-ben az alábbi időpontokban írják jóvá a bankszámlákon – derült ki a Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb tájékoztatójából.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu