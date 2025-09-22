Nyugdíjasok, figyelem: újabb változás, így utalják a nyugdíjat!

Korábban érkezik októberben a nyugdíj az arra jogosultakhoz ahhoz képest, mint ami jellemzi a havi kifizetések időpontját. A nyugdíjak bankszámlákon való jóváírása általában minden hónap 12. napján történik meg. Októberben azonban 12-e vasárnap, így a nyugdíjra jogosultak két nappal korábban, már október 10-én számíthatnak a jóváírásra.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat.

– A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik és 2025-ben az alábbi időpontokban írják jóvá a bankszámlákon – derült ki a Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb tájékoztatójából.



