Helyi közélet
1 órája
Változott a kompmenetrend a Balatonon!
Fotó: FULOP ILDI
Szeptember 1-től változik a kompmenetrend: az alábbi időpontokban indulnak járatok: Szántódrévből: 7:00 – 21:00 között, Tihanyrévből: 7:15 – 21:15 között, tájékoztatott a Balatoni Hajózási Zrt.
A kompok minden nap 30 percenként közlekednek! A forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűrítik a járatokat.
