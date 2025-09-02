Változott a kompmenetrend a Balatonon!

Szeptember 1-től változik a kompmenetrend: az alábbi időpontokban indulnak járatok: Szántódrévből: 7:00 – 21:00 között, Tihanyrévből: 7:15 – 21:15 között, tájékoztatott a Balatoni Hajózási Zrt.

A kompok minden nap 30 percenként közlekednek! A forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűrítik a járatokat.