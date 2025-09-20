szeptember 20., szombat

2 órája

Varga Viktorral szelfizett fél Nagyatád

Címkék#Varga Viktor#Kállay-Saunders András#színpad#koncertsorozat

Fotó: Lang Róbert

A Szerencsejáték Zrt. országos koncertsorozatának legutóbbi állomása Nagyatád volt. Az országjárás a Hatoslottó megújulásához kapcsolódik, pénteken este a Szent István parknál, a piactéren felállított színpad előtt már kora estétől gyülekezett a közönség. Az est első fellépője a helyi SosemVolt zenekar volt, amelyet hatalmas tapssal fogadott a közönség. Őket követte Komonyi Zsuzsi, Varga Viktor, valamint Kállay-Saunders András két zenésztársával. 

Szerencsekoncert Nagyatádon

Fotók: Lang Róbert

 

 

