Vármegyei közgyűlés: nagyon kongatják a vészharangot Somogyban

A vármegyei közgyűlés beszámolót hallgatott meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) aktuális állásáról Tapsonyi Tündétől, a Magyar Államkincstár vármegyei igazgatójától. Somogyba 78,7 milliárd forint támogatás érkezett, erre az önkormányzatok 304 támogatási kérelmet nyújtottak be összesen 65 milliárd forint értékben. Ebből 242 elfogadott pályázatra 52,4 milliárd forint támogatást ítéltek oda.

Vármegyei közgyűlés: Sárhegyi Judit jegyző és Biró Norbert elnök

Fotó: Muzslay Péter

Vármegyei közgyűlés előtt a TOP projektek

– Somogy országosan az elsők között volt a sok beadott pályázattal, de a gyorsaságnak voltak árnyoldalai, mert később kiütköztek a beadott pályázatok hibái, de összességében jól állunk – értékelte Tapsonyi Judit.

Jelenleg 603 fizetési kérelem érkezett be, ebből 544-et jóváhagytak, és több mint 16 milliárdot már kifizettek. Kötelezően elrendelték a támogatási kérelmek újraértékelését, és Somogyban csak 3 került át hazai finanszírozásba. A leggyakoribb hibák között szerepel a határidőn túl benyújtott beszámolók, gyakran hiányoznak az alátámasztó dokumentumok, és az önkormányzatok a nyilvánosságot és a tájékoztatást mellékesnek ítélik, de az EU nem, így ezt a Európai Bizottság folyamatosan monitorozza. A közgyűlésen megemlítettek egy esetet, hogy egy Balaton-parti település színpadán nem hangzott el, hogy a projektet az unió támogatta, ezért eljárást indítottak. Az államkincstár somogyi igazgatója a vármegyei polgármesterek előtt is előadást tart hamarosan a tanulságos hibákról.

Elfogadták az új klímastratégiát

– Ezen a gyönyörű őszi napon lehullott eső csak arra volt jó, hogy az autókon elverje a szaharai port, de a talajvízszintet nem töltötte, sok méternyi hiányzik – kezdte a közgyűlés előtt beszámolóját Varga György, a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa. – Az éghajlatváltozás nem távoli fenyegetés, hanem napjaink legsürgetőbb kihívása. Nem tudományos külsőség, hanem lassan a civilizációnk fennmaradása a tét, mert a pesszimista előrejelzéseket is túlszárnyalták az eddig történtek. Az extrém időjárási események gyakoribbak, a hosszú aszályokat villámárvizek követik, ezt nem kell bemutatni Somogyban.

86 intézkedést javasolt az általa kidolgozott anyagban, ennek a fele az alkalmazkodáshoz köthető. Somogy természeti kincsei nemcsak megvédendő értékek, de a klímaváltozás ellen is hatnak, tette hozzá. A Vizet a tájba program a természetközeli vízmegtartást szolgálja, hangsúlyozta. Steinmetz Ádám ellenzéki képviselő kérdésére Sárhegyi Judit jegyző elmondta, hogy a vármegyei önkormányzat pályázatok útján, közvetett forrásokat tud biztosítani a kílmavédelmi célokra. Energiahatékonyságra 4 milliárd forintot adtak, zöldítésre és vízmegtartásra az Élhető települések program szolgál. Biró Norbert elnök a Dél-dunántúli Víztanács, és a Vörös Mátyás alelnök a Dráva Víztanács tagja lett.