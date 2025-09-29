Spórolás és tudatosság: a jó ruha nem vész el, csak átalakul – reneszánszukat élik a varrodák

Az utóbbi években új erőre kapott a varrodák és szabóságok szerepe Somogy megyében. Miközben korábban sokan inkább megváltak a megkopott, elszakadt ruhadarabjaiktól, ma egyre többen döntenek úgy: nem a kukába, hanem a varrodába vezet az út. A változás hátterében nemcsak a spórolás áll, hanem egy tudatosabb, környezetkímélő szemlélet is.

Inkább megjavíttatják a ruhákat az emberek a varrodákkal, mint hogy kidobják.

– Rengeteg kereslet van rá, amikor bele vágtam nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz. Vegyes amiért felkeresnek az emberek, ám a legtöbben azért mert nem találnak a méretükben megfelelő ruhákat. A leggyakrabban a nadrágok felhajtása miatt szoktak hozzám fordulni, valamint a már meglévő ruhadarabokat átalakíttatni - mondta a marcali Gombolda Varróműhely tulajdonosa.

Fokozatosan nő a kereslet a varrodák által nyújtott szolgáltatások iránt

Somogyban több varroda is arról számolt be, hogy az elmúlt két-három évben fokozatosan nőtt a megrendelések száma. Az ügyfelek egyre gyakrabban keresik fel őket nadrágfelhajtás, cipzárcsere, kabátjavítás vagy akár teljes átalakítás miatt. Nem ritka, hogy egy-egy különleges darabot – legyen az egy örökölt blézer vagy egy kedvenc farmer – inkább új életre keltenek a mesterek, mintsem kidobják.

– Főként javítással foglalkozom, és abból szinte mindent. Egyre nagyobb is a kereslet az újra felhasználás miatt, illetve gazdaságosabb is a használóiknak. Vegyes a korosztály, és nemtől is független, mindenki felkeres egy-egy szeretett ruhájának a javításával kapcsolatban – mondta Gerencsér Tímea a Siófokon található Tímea varrodája tulajdonosa.

Egyre fontosabb a fenntarthatóság az embereknek

A „fast fashion” világában megszokott, hogy a ruhák rövid idő alatt elhasználódnak, és helyettük újak kerülnek a szekrénybe. Azonban a fenntarthatósági szempontok egyre több ember döntéseit befolyásolják. A vásárlók felismerik: a ruhák megjavíttatása nem csupán olcsóbb és praktikusabb, de sokkal kisebb ökológiai lábnyommal is jár.

– Egyre többen keresnek fel, nagyon sok régebbi ruhát is megcsináltatnak. Nem kidobják, hanem megjavítják. Mindenki, fiatalok és idősek egyaránt jönnek. A tizenhat éves korosztály is egyre gyakrabban megfordul nálam. Úgy gondolom, hogy ez talán az embereknek egy környezet tudatos döntése iránt is alakult így – mondta Horváth Judit, a kaposvéri Judit Ruhaklinika tulajdonosa.