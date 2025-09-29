szeptember 30., kedd

Újrahasznosítás

Tegnap, 8:19

Spórolás és tudatosság: a jó ruha nem vész el, csak átalakul – reneszánszukat élik a varrodák

Címkék#ruhadarab#varroda#környezetvédelem

Egyre többen fordulnak tudatosabb megoldások felé, ha ruháikról van szó. A varrodák nagy érdeklődésnek örvendenek, hiszen sokan inkább megjavíttatják kedvenc darabjaikat, mint hogy újabbakat vásároljanak és a régieket kidobják.

Fotó: Pesti Tamás

Az utóbbi években új erőre kapott a varrodák és szabóságok szerepe Somogy megyében. Miközben korábban sokan inkább megváltak a megkopott, elszakadt ruhadarabjaiktól, ma egyre többen döntenek úgy: nem a kukába, hanem a varrodába vezet az út. A változás hátterében nemcsak a spórolás áll, hanem egy tudatosabb, környezetkímélő szemlélet is.

varrodák
Inkább megjavíttatják a ruhákat az emberek a varrodákkal, mint hogy kidobják. 
Forrás:  Shutterstock

– Rengeteg kereslet van rá, amikor bele vágtam nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz. Vegyes amiért felkeresnek az emberek, ám a legtöbben azért mert nem találnak a méretükben megfelelő ruhákat. A leggyakrabban a nadrágok felhajtása miatt szoktak hozzám fordulni, valamint a már meglévő ruhadarabokat átalakíttatni - mondta a marcali  Gombolda Varróműhely tulajdonosa.

Fokozatosan nő a kereslet a varrodák által nyújtott szolgáltatások iránt

Somogyban több varroda is arról számolt be, hogy az elmúlt két-három évben fokozatosan nőtt a megrendelések száma. Az ügyfelek egyre gyakrabban keresik fel őket nadrágfelhajtás, cipzárcsere, kabátjavítás vagy akár teljes átalakítás miatt. Nem ritka, hogy egy-egy különleges darabot – legyen az egy örökölt blézer vagy egy kedvenc farmer – inkább új életre keltenek a mesterek, mintsem kidobják.

– Főként javítással foglalkozom, és abból szinte mindent. Egyre nagyobb is a kereslet az újra felhasználás miatt, illetve gazdaságosabb is a használóiknak. Vegyes a korosztály, és nemtől is független, mindenki felkeres egy-egy szeretett ruhájának a javításával kapcsolatban – mondta Gerencsér Tímea a Siófokon található  Tímea varrodája tulajdonosa.

Egyre fontosabb a fenntarthatóság az embereknek

A „fast fashion” világában megszokott, hogy a ruhák rövid idő alatt elhasználódnak, és helyettük újak kerülnek a szekrénybe. Azonban a fenntarthatósági szempontok egyre több ember döntéseit befolyásolják. A vásárlók felismerik: a ruhák megjavíttatása nem csupán olcsóbb és praktikusabb, de sokkal kisebb ökológiai lábnyommal is jár.

Zöld varroda klub Gödöllő-3
Fotó: MW

– Egyre többen keresnek fel, nagyon sok régebbi ruhát is megcsináltatnak. Nem kidobják, hanem megjavítják. Mindenki, fiatalok és idősek egyaránt jönnek. A tizenhat éves korosztály is egyre gyakrabban megfordul nálam. Úgy gondolom, hogy ez talán az embereknek egy környezet tudatos döntése iránt is alakult így – mondta Horváth Judit, a kaposvéri Judit Ruhaklinika tulajdonosa.

A trend mögött nemcsak a környezetvédelem áll, hanem az egyedi ruhadarabok iránti igény is. A boltok polcain sorakozó tömegáruk helyett egyre többen választják a személyre szabott megoldásokat. A varrodák pedig nemcsak a régi ruhák javítását, hanem azok modernizálását is felvállalják – legyen szó fazonigazításról, új bélésről vagy akár kreatív átalakításról.

 

